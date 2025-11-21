Gemini llega a Android Auto con funciones avanzadas de IA

La integración de Gemini y Android Auto permite optimizar la conducción mediante procesamiento en tiempo real, gestión de tareas, navegación inteligente y comunicación manos libres con lenguaje natural.

Google anunció que su asistente de inteligencia artificial Gemini comenzó a integrarse en Android Auto, lo que brindará una experiencia de conducción a manos libres más segura y práctica y permitirá a los usuarios interactuar de manera natural con su auto.

Android Auto está disponible en más de 250 millones de vehículos y Gemini llegará progresivamente a los usuarios que hayan actualizado de Google Assistant a Gemini en su teléfono.

Este asistente de IA conversacional permite realizar tareas complejas con solo hablar de manera natural, sin necesidad de memorizar comandos específicos.

Con Gemini, los usuarios podrán agregar paradas durante su ruta. El asistente potencia Google Maps al ofrecer información basada en reseñas y responder preguntas sobre negocios cercanos.

Por ejemplo, si el usuario desea localizar un restaurante de carnes, Gemini puede analizar la información de negocios cercanos en tiempo real, identificar los que están abiertos en la ruta y proporcionar detalles específicos sobre sus menús más populares, políticas de acceso para mascotas y otra información relevante para la toma de decisiones durante la conducción.

Además, enviar y editar mensajes al conducir se vuelve mucho más sencillo. Gemini puede resumir los mensajes entrantes, agregar la hora estimada de llegada y traducir textos a más de 40 idiomas, todo sin necesidad de detenerse o soltar el volante.

La productividad también mejora durante los viajes. Con Gemini, es posible acceder a Gmail y otras aplicaciones como Calendar, Google Tasks, Google Keep, Samsung Calendar, Reminder y Notes. Esto permite encontrar direcciones ocultas en correos, revisar la bandeja de entrada o mantener la agenda al día mientras se conduce.

Gracias a la integración con Spotify, YouTube Music y otras plataformas, se pueden pedir playlists para cualquier ocasión o estado de ánimo, e incluso ajustar la música según el clima o la atmósfera del viaje.

Por último, la función Gemini Live en beta permite a los usuarios iniciar conversaciones para aprender, generar ideas o ensayar discursos y presentaciones mientras manejan. Así, es posible recibir datos curiosos sobre un destino, planear regalos o practicar un discurso, todo sin distracciones y sin dejar de conducir.

El despliegue de Gemini en Android Auto ya comenzó a nivel mundial en 45 idiomas. Para usarlo, solo es necesario tener la app Gemini en el teléfono y activar el asistente diciendo ‘Hey Google’, presionando el botón de micrófono en la pantalla del auto o utilizando el control de voz en el volante.

Google asegura que esto es solo el comienzo y que con el tiempo se añadirán más funciones, transformando cada viaje en una experiencia más segura, eficiente y entretenida.