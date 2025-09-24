Google celebra 20 años en México con inversión en IA y educación tecnológica

Google celebró su 20 aniversario en México con anuncios de inversiones en inteligencia artificial, educación y desarrollo tecnológico.
La compañía presentó programas de formación, soluciones de IA aplicadas a infraestructura y medio ambiente, así como la expansión de sus operaciones en el país mediante la apertura de nuevas oficinas en la Ciudad de México.
En educación, Google ofrecerá acceso gratuito por un año a Google AI Pro, incluyendo herramientas como Gemini 2.5 Pro, Veo 3 Fast, Deep Research y NotebookLM avanzado.
Se otorgarán 89,000 becas de Career Certificates en áreas de inteligencia artificial, marketing digital, ciberseguridad y análisis de datos, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y organizaciones de la sociedad civil como la International Youth Foundation.
Programas piloto como Experience AI, desarrollado con Google DeepMind y Raspberry Pi Foundation, han capacitado a más de 200 docentes y beneficiado a más de 5,000 estudiantes en Veracruz, con una inversión adicional de 2 millones de dólares de Google.org.
Para el sector productivo, se presentó el programa Inmersión Emprendedora con IA, que capacitará a 100,000 pymes en el uso de inteligencia artificial para mercadotecnia, atención al cliente y gestión financiera, con enfoque en el sector turístico.
En soluciones tecnológicas, Google implementa Project Green Light, que utiliza IA y Google Maps para optimizar semáforos y mejorar movilidad urbana, actualmente aplicado en 157 intersecciones de Monterrey, Nuevo León.
En gestión de riesgos hídricos, un modelo de IA predice inundaciones con hasta 7 días de anticipación, proporcionando alertas a través de Búsqueda de Google, Mapas y notificaciones en Android. Además, se lanzó Google Nowcasting, herramienta de IA que ofrece pronósticos meteorológicos en tiempo real con alta precisión.
En inteligencia artificial aplicada al usuario, se introdujo el Modo IA en Google Search en español, impulsado por Gemini 2.5, permitiendo consultas complejas e interacción avanzada con resultados web. Se actualizaron funciones de Google Traductor en Android y iOS para traducción en vivo y práctica de idiomas con sesiones personalizadas. Se lanzó también Google AI Plus, plan de acceso a IA que incluye asistencia avanzada de Gemini en Gmail, Documentos y Hojas de Cálculo, así como funciones mejoradas de NotebookLM y Gemini 2.5 Pro.
En infraestructura, Google anunció la apertura de nuevas oficinas en Polanco, Ciudad de México, y la expansión del portafolio de productos con la llegada de Google Pixel 10 al mercado mexicano, convirtiendo al país en el primero de América Latina en recibir estos dispositivos con integración de IA avanzada.