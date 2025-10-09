Google Cloud lanza Gemini Enterprise

La nueva plataforma integra modelos avanzados de IA y automatización de procesos para mejorar la productividad y el análisis empresarial

Google Cloud anunció el lanzamiento de Gemini Enterprise, una plataforma orientada a optimizar la productividad y automatización empresarial mediante el uso de agentes de inteligencia artificial (IA).

Basada en los modelos Gemini más avanzados, la plataforma ofrece una interfaz conversacional que permite buscar, analizar y resumir información sin requerir programación.

Su infraestructura abierta y segura conecta directamente con entornos como Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce y SAP. A través de AI Agent Finder, las organizaciones pueden elegir entre miles de agentes verificados en seguridad e interoperabilidad o desarrollar los suyos de forma personalizada.

El Customer Engagement Suite permite configurar un solo agente de atención al cliente para todos los canales —telefonía, correo electrónico y chat— mediante un entorno de desarrollo visual low-code. También se integran herramientas como Google Vids, que convierte presentaciones en videos con guiones generados por IA, y nuevas funciones de Google Meet para traducción de voz en tiempo real.

Entre las capacidades técnicas, destaca el Agente de Ciencia de Datos, que automatiza la preparación, análisis y modelado de información, eliminando la necesidad de ajustes manuales en los procesos de aprendizaje automático.

Google Cloud complementa este lanzamiento con iniciativas de adopción de IA, como Google Skills, una plataforma de capacitación con tres mil cursos gratuitos; Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR), para formar desarrolladores en creación de agentes empresariales; y Gemini Agent Foundry, que impulsa el desarrollo colaborativo de soluciones avanzadas.

Con Gemini Enterprise, Google Cloud busca establecer una infraestructura de IA unificada que integre automatización, análisis de datos y atención al cliente dentro de una misma arquitectura escalable y segura.