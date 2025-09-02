Google conservará Chrome tras fallo antimonopolio en EU

Un juez en EU resolvió que Google podrá mantener su navegador Chrome, aunque le prohibió establecer contratos de exclusividad y le ordenó compartir datos obtenidos

Un juez federal en Estados Unidos resolvió que Google puede conservar su navegador Chrome, aunque le impuso restricciones que prohíben establecer contratos de exclusividad y lo obligan a compartir los datos obtenidos.

El Departamento de Justicia había solicitado separar a Google de Chrome, además de otras medidas para reducir lo que considera efectos monopolísticos de su asociación, pero el juez Amit Mehta no avaló esa petición.

La resolución establece que Google no podrá mantener contratos exclusivos relacionados con la distribución de Google Search, Chrome, Google Assistant ni la aplicación Gemini, su herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, no obliga a la empresa a desprenderse de Chrome ni del sistema operativo Android, al considerar que la demanda excedió al solicitar la venta forzada de activos que no fueron utilizados para imponer restricciones ilegales.

El fallo también permite a Google seguir realizando pagos y ofreciendo compensaciones a sus socios de distribución por incluir productos como Google Search, Chrome o sus aplicaciones de inteligencia artificial, bajo el argumento de que una prohibición generaría un daño considerable tanto a socios como a consumidores.

En 2023, el mismo juez determinó que la compañía había violado las leyes antimonopolio en relación con su dominio en el mercado de búsquedas en internet. En esta ocasión reconoció que el entorno tecnológico cambió de manera significativa, y aunque Google mantiene una posición dominante, el crecimiento de la inteligencia artificial generativa podría modificar el panorama de competencia.

El avance de los chatbots de IA, como ChatGPT, Perplexity y Claude, ha comenzado a redefinir la forma en que millones de personas obtienen información, desplazando en parte las búsquedas tradicionales en línea.

Tras conocerse el fallo, las acciones de Alphabet, matriz de Google, repuntaron 6% en operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Durante el juicio, el Departamento de Justicia insistió en que Google debía deshacerse de algunos de sus servicios, entre ellos Chrome, mientras que la defensa de la compañía propuso únicamente modificar contratos con socios estratégicos como Apple para mantener su motor de búsqueda en Safari.