Google entrenará a más de 200 mil personas en IA generativa

Google Cloud lanza un programa masivo de capacitación en inteligencia artificial generativa con Gemini, con el objetivo de entrenar a 200 mil estudiantes y profesionales y fortalecer el talento en IA en México

Google Cloud presentó el programa Capacita+ IA en la práctica, una iniciativa de capacitación masiva, gratuita e híbrida dirigida a estudiantes y profesionales no técnicos.

Según explicó la compañía, el objetivo es entrenar a más de 200 mil personas en inteligencia artificial generativa con Gemini en un solo día, combinando sesiones virtuales y presenciales en 50 universidades de 10 países de la región, incluyendo México.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Google Cloud de formar a un millón de mexicanos en tecnologías de nube e inteligencia artificial, anunciado en diciembre de 2024 durante la apertura de la región de nube en Querétaro. El programa busca cerrar la brecha de talento en IA y proporcionar habilidades prácticas para impulsar la adopción tecnológica en empresas de distintos sectores.

Según Julio Velázquez, director general de Google Cloud México, Capacita+ IA en la práctica ‘democratiza el conocimiento en IA generativa y fortalece la fuerza laboral del futuro, permitiendo que México no solo adopte la tecnología, sino que se convierta en un referente de innovación en la era de la inteligencia artificial’.

El programa se enmarca en la estrategia de Google Cloud de combinar formación masiva, acceso a herramientas avanzadas de IA y experiencias prácticas, asegurando que profesionales y estudiantes puedan aplicar soluciones de inteligencia artificial en entornos reales y mejorar la competitividad de las organizaciones.