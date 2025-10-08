Google extiende su Modo IA a 50 países y 36 idiomas

Google expandió su Modo IA a 50 países y 36 idiomas, ofreciendo una experiencia de búsqueda más detallada y dinámica

Google amplió la disponibilidad de su nuevo modelo de inteligencia artificial, conocido como Modo IA, a cerca de cincuenta países y 36 idiomas, incluyendo gran parte de Europa.

La herramienta busca ofrecer una experiencia de búsqueda más dinámica, con respuestas detalladas y la posibilidad de profundizar en cualquier tema mediante preguntas adicionales y enlaces relevantes.

El Modo IA incorpora mayores capacidades de razonamiento y comprensión multimodal, lo que le permite interpretar mejor las consultas complejas y ofrecer información más precisa y contextualizada. Según la compañía, esta actualización representa la versión más avanzada de su sistema de búsqueda asistida por inteligencia artificial.

A partir de hoy, los usuarios comenzarán a ver un nuevo botón que activa el Modo IA en la página de resultados del buscador, así como en la aplicación de Google para dispositivos con Android y iOS.

Esta nueva función admite preguntas más elaboradas y de seguimiento, lo que la hace especialmente útil para búsquedas exploratorias, planificación de viajes o tareas que requieren analizar información compleja.

Google ha observado que las personas que ya usan el Modo IA tienden a formular preguntas entre dos y tres veces más largas que las de las búsquedas tradicionales, lo que demuestra una interacción más profunda con el sistema.