Google integra AirDrop en el Pixel 10 para compartir archivos con Apple

Google activó la compatibilidad con AirDrop en el Pixel 10, una función que facilita el envío y recepción de archivos entre Android y Apple

Google anunció que los usuarios del nuevo Pixel 10 ya pueden enviar y recibir archivos con dispositivos Apple mediante la función AirDrop.

La compañía señaló en un comunicado que ha recibido numerosas solicitudes de personas que buscan una forma más sencilla de compartir archivos entre distintos dispositivos.

Aunque por ahora la función está disponible únicamente en los modelos más recientes de Google, la empresa adelantó que planea mejorarla y llevarla a más equipos con Android.

Google también subrayó que la seguridad fue el pilar central en el desarrollo de esta herramienta, la cual forma parte de sus esfuerzos por ofrecer mayor compatibilidad entre sistemas operativos, en línea con las demandas de los usuarios y con iniciativas previas como la mensajería RCS y las alertas de rastreadores desconocidos.