Google invertirá 15,000 mdd en data center de IA en India

Google destinará 15,000 millones de dólares para desarrollar un centro de datos en asociación con el conglomerado Adani, reforzando su presencia en la India

Google anunció una inversión de 15,000 millones de dólares para construir un centro de datos de inteligencia artificial en el estado de Andhra Pradesh, al sur de la India, en lo que será su mayor inversión en el país hasta ahora.

Esta inversión, que se desarrollará a lo largo de cinco años entre 2026 y 2030, forma parte de la visión Viksit Bharat 2047 del gobierno indio, que busca acelerar la expansión de los servicios basados en inteligencia artificial, informó la compañía.

El anuncio eleva el monto del proyecto, luego de que un ministro regional de Andhra Pradesh, Lokesh Nara, había adelantado una inversión de 10,000 millones de dólares.

El conglomerado indio Adani, propiedad del empresario Gautam Adani, será el socio local del gigante tecnológico en la construcción de esta infraestructura, que ambas compañías destacan como la más grande de la India y una de las mayores de Google en toda Asia.

El centro estará diseñado para satisfacer las altas demandas de procesamiento propias de la inteligencia artificial, de acuerdo con declaraciones del grupo Adani.

La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, celebró el anuncio y destacó que demuestra la armonía entre las políticas progresistas y la eficiencia en la toma de decisiones del país.

Google ha reforzado su presencia en la India en los últimos años, consolidando al país como uno de sus principales mercados tanto por número de usuarios como por el potencial de su industria digital, con polos tecnológicos en Bangalore, Hyderabad y Pune.

Desde 2024, la compañía también fabrica sus teléfonos inteligentes Pixel en territorio indio.