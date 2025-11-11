Google invertirá 5,500 mde en Alemania para impulsar la IA

Google anunció una inversión de 5,500 millones de euros hasta 2029 en Alemania, destinada a fortalecer su infraestructura tecnológica y de nube, así como a expandir su trabajo en inteligencia artificial

Google anunció un ambicioso plan de inversión por 5,500 millones de euros en Alemania hasta 2029, con el objetivo de fortalecer su infraestructura tecnológica, expandir sus servicios de inteligencia artificial y generar alrededor de 9,000 empleos en el país europeo.

La empresa tecnológica estadounidense informó que los recursos se destinarán principalmente a proyectos de digitalización y desarrollo de infraestructura para la nube, además de ampliar su presencia en ciudades donde ya opera, como Múnich, Berlín y Fráncfort.

En Fráncfort, Google construirá nuevas instalaciones dedicadas a servicios de nube, mientras que en Hanau ampliará su campus tecnológico y en Dietzenbach levantará un nuevo centro de datos. Con ello, la compañía busca reforzar sus dos regiones de Google Cloud en Alemania.

El anuncio fue bien recibido por el gobierno alemán. El ministro de Hacienda y vicecanciller Lars Klingbeil calificó la decisión como una apuesta estratégica por el futuro digital del país y destacó que este tipo de inversiones impulsan la creación de empleos y la innovación tecnológica.

Por su parte, la ministra de Economía Katharina Reiche aseguró que la decisión de Google confirma que Alemania sigue siendo un destino atractivo para la inversión tecnológica y destacó el auge del mercado de centros de datos como una señal positiva para la economía.

Con este plan, Google refuerza su compromiso con Europa en un momento en que Alemania busca reactivar su crecimiento económico tras dos años de recesión y consolidarse como un centro líder en innovación y transformación digital.