Google lanza Gemini 2.5 Flash Image que compite con Photoshop

Google presentó Gemini 2.5 Flash Image, un modelo de inteligencia artificial para edición de imágenes con capacidades avanzadas que compiten con Photoshop.

La herramienta permite combinar varias imágenes en una sola, mantener coherencia de personajes para narrativas visuales, hacer transformaciones específicas mediante lenguaje natural y aprovechar el conocimiento del mundo de Gemini para generar y editar imágenes.

El modelo puede colocar el mismo personaje en distintos entornos, mostrar productos desde varios ángulos, desenfocar fondos, eliminar manchas en ropa, suprimir personas completas de una foto, alterar poses o añadir color a imágenes en blanco y negro mediante indicaciones simples.

Adobe integró Gemini 2.5 Flash en su ecosistema, permitiendo que usuarios de Adobe Firefly y Adobe Express lo prueben gratis.

La empresa destacó que su ventaja es centralizar estas herramientas en un solo lugar, evitando que los usuarios tengan que cambiar de plataforma para aprovechar estas capacidades.