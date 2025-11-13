Google lanza IA que llama a tiendas para buscar productos en EU

Google presentó una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial que puede llamar a negocios cercanos para localizar productos específicos, como juguetes o electrónicos

Google anunció que los usuarios ya pueden pedirle a su agente de inteligencia artificial que llame por teléfono a varios negocios de la zona para buscar un producto específico, como una guitarra o un peluche gigante.

El objetivo de esta herramienta es permitir que la IA encuentre productos disponibles cerca del usuario sin necesidad de interactuar con otras personas.

Por ahora, la función solo permite consultar sobre productos concretos, aunque la empresa trabaja para que en el futuro también pueda responder preguntas adicionales, como los horarios de las tiendas en días festivos, informó un portavoz.

Según explicó la compañía, los usuarios pueden ahorrar tiempo al pedirle a Google que llame a las tiendas por ellos. Al buscar ciertos productos cerca de su ubicación en la Búsqueda, aparece la opción de dejar que Google realice las llamadas. Después de seleccionar la opción de inicio, el sistema formula algunas preguntas personalizadas según el artículo que se está buscando.

Una vez que el usuario completa el cuestionario —indicando detalles como el precio deseado, color o marca—, la inteligencia artificial contacta a las tiendas cercanas para confirmar si tienen el producto, su costo y posibles promociones.

Posteriormente, el usuario recibe un correo electrónico o mensaje de texto con las respuestas, junto con información del inventario de otros comercios cercanos, recopilada a través del sistema Shopping Graph.

Esta nueva función comienza a implementarse hoy únicamente en Estados Unidos y estará disponible en categorías como juguetes, salud y belleza, y electrónica.

Además, los usuarios estadounidenses tendrán acceso a nuevas funciones de compra con inteligencia artificial, diseñadas para comparar artículos similares, rastrear precios y completar compras de manera más eficiente.