Google lanza la nueva serie de teléfonos Pixel 8

Google presentó su nueva línea de teléfonos Pixel 8 y Pixel 8 Pro en un evento celebrado en Nueva York.

Estos dispositivos se destacan por su enfoque en la inteligencia artificial (IA) para brindar una experiencia más personalizada y útil a los usuarios.

De esta forma, la IA se convierte en una parte fundamental de la experiencia, permitiendo la edición de fotos, la respuesta a llamadas con una voz humanizada y la capacidad de resumir páginas web.

En el evento ‘Made by Google’, Rick Osterloh, vicepresidente de dispositivos y servicios de la compañía, describió estos nuevos modelos como ‘la próxima evolución de la IA al alcance de los usuarios’.

El Pixel 8 Pro cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas, que según Google, es la más brillante hasta la fecha y que ofrece un rendimiento óptimo incluso bajo la luz solar directa.

Ambos dispositivos operan con el nuevo chip Tensor G3 de Google, que entregan 8 GB de RAM en el Pixel 8 y 12 GB en el Pixel 8 Pro, y utilizan el sistema Android 14.

Además, presenta mejoras en sus cámaras, incluyendo un lente ultra ancho más grande, un telefoto que captura un 56% más de luz que su predecesor, y una cámara frontal con enfoque automático para selfies de mayor calidad en diversas condiciones de luz.

El Pixel 8 Pro estará disponible en Estados Unidos a partir del 12 de octubre, con un precio inicial de 999 dólares, 100 dólares más que su versión anterior. Para quienes reserven el Pixel 8 Pro, Google ofrece un Pixel Watch 2 de forma gratuita.

Por otro lado, el Pixel 8, con una pantalla de 6.2 pulgadas, es más pequeño que el Pixel 7 pero un 42% más brillante. También incorpora un nuevo lente ultra ancho para tomas macro. Este modelo se lanzará el mismo día que el Pixel 8 Pro y tendrá un precio inicial de 699 dólares, frente a los 599 dólares del Pixel 7.

Una característica destacada del Pixel 8 Pro es la incorporación de un sensor de temperatura en la parte posterior del dispositivo, que puede medir la temperatura de objetos. Su uso potencial para medir la temperatura corporal está sujeto a la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La inteligencia artificial juega un papel importante en la experiencia del usuario con estas nuevas incorporaciones. La aplicación Best Take utiliza la IA para crear la foto de grupo perfecta, Audio Magic Eraser reduce el ruido ambiente en los videos, y Call Screen ayuda a reducir las llamadas no deseadas, incluso respondiendo automáticamente a números desconocidos con una voz natural.

Además, Google planea introducir un asistente personal que utilizará su chatbot de IA generativa, Bard, en futuras actualizaciones de estos modelos de teléfonos inteligentes.