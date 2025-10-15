Google lanza opción para recuperar cuentas con ayuda de familiares o amigos

La nueva herramienta de Google permite elegir a familiares o amigos para ayudar en el proceso de recuperación sin otorgarles acceso a la información personal del titular

Google presentó nuevas herramientas para facilitar la recuperación de cuentas bloqueadas, entre ellas una opción que permite designar a amigos o familiares de confianza para ayudar en caso de que un usuario no pueda acceder a su cuenta.

Según explicó la compañía, cuando una persona solicite ayuda a su contacto de recuperación, compartirá un código que este recibirá por correo electrónico o notificación, y con el cual podrá confirmar la identidad del usuario. Google aclaró que dicho contacto no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal del titular.

La herramienta está disponible desde hoy para las cuentas personales de Google que cumplan con los requisitos establecidos.

Además, la empresa lanzó la función Iniciar sesión con número de teléfono móvil, disponible en Android, que permite identificar automáticamente las cuentas de Google mediante un número telefónico vinculado.

Esta función busca simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos y está pensada para quienes necesitan recuperar su cuenta en un teléfono Android después de haber perdido el acceso a su equipo anterior. En lugar de una contraseña, el sistema solicita el código de bloqueo de pantalla usado en el dispositivo previo.