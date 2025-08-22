Google ofrecerá IA Gemini sin costo a Gobierno de EU

Google ofrecerá a las agencias federales de Estados Unidos sus herramientas de IA Gemini prácticamente sin costo

Google pondrá a disposición de las agencias federales de Estados Unidos sus herramientas de inteligencia artificial Gemini casi sin costo, informó este jueves el gobierno.

El paquete de servicios de IA y cómputo en la nube denominado Gemini for Government está diseñado para acelerar la adopción de esta tecnología en el sector público, de acuerdo con la Administración de Servicios Generales (GSA).

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, explicó que el programa permitirá a las agencias acceder a un enfoque integral de innovación en inteligencia artificial para cumplir con sus principales objetivos.

Las herramientas incluyen generación de video, imágenes e ideas, así como agentes digitales capaces de ejecutar tareas complejas de manera autónoma.

Las agencias federales pagarán una cuota simbólica de menos de un dólar por estos servicios, en continuidad con un acuerdo previo mediante el cual Google ya ofrecía su software Workspace al gobierno con un fuerte descuento, detalló la GSA.

El anuncio llega pocas semanas después de que OpenAI, competidor de Google, autorizara al gobierno estadounidense el uso de una versión empresarial de ChatGPT durante un año por un costo de apenas un dólar. La compañía destacó que al brindar acceso a herramientas de inteligencia artificial seguras y avanzadas, los empleados del sector público podrán resolver problemas de manera más rápida y eficiente.

A principios de este año, el Departamento de Defensa de Estados Unidos otorgó a OpenAI un contrato por 200 millones de dólares para aplicar inteligencia artificial generativa en el ámbito militar. Según la startup, este proyecto busca optimizar procesos administrativos, como la atención médica a miembros de las fuerzas armadas, además de ofrecer aplicaciones en ciberdefensa.