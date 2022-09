Google paga ‘enormes’ sumas para mantener dominio de buscadores

Google paga miles de millones de dólares a Apple, Samsung y otros gigantes de las telecomunicaciones para mantener de forma ilegal su lugar como el motor de búsqueda número uno, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos a un juez federal.

El abogado del de o Hotel, Kenneth Dintzer, no reveló cuánto gasta Google para ser el motor de búsqueda predeterminado en la mayoría de los navegadores y todos los teléfonos móviles de Estados Unidos, pero describió los pagos como ‘números enormes’.

‘Google invierte miles de millones en incumplimientos, sabiendo que la gente no los cambiará’, dijo Dintzer al juez a Amit Mehta durante una audiencia en Washington que marcó el primer gran enfrentamiento en el caso y atrajo a los principales funcionarios antimonopolio del Departamento de Justicia y el Fiscal General de Nebraska entre los espectadores.

‘Están comprando la exclusividad predeterminada porque los valores predeterminados son muy importantes’.

Los contratos de Google forman la base de la histórica demanda antimonopolio del Departamento de Justicia, que alega que la empresa ha tratado de mantener su monopolio de búsqueda en línea en violación de las leyes antimonopolio.

Los fiscales generales del estado están llevando a cabo una demanda antimonopolio paralela contra el gigante de las búsquedas.

La demanda, presentada en los últimos días de la administración Trump, fue el primer gran esfuerzo del gobierno federal por controlar el poder de los gigantes tecnológicos, que continúa bajo la presidencia de Joe Biden.

La Casa Blanca organizó el jueves una mesa redonda con expertos para explorar el daño que las principales plataformas tecnológicas pueden causar a la economía y la salud de los niños.

El abogado de Google, John Schmidtlein, dijo que el Departamento de Justicia y los estados malinterpretan el mercado y se centran demasiado en rivales de motores de búsqueda más pequeños. En cambio, Google enfrenta la competencia de docenas de otras compañías, incluidas TikTok, Meta Platforms, Amazon, Grubhub y sitios adicionales donde los consumidores buscan información.

‘No tienes que ir a Google para comprar en Amazon. No tienes que ir a Google para comprar boletos de avión en Expedia, dijo. El hecho de que Google no enfrente la misma competencia en cada consulta, no significa que la empresa no enfrente una dura competencia’.

Tener datos actualizados sobre las consultas de búsquedas de los usuarios es clave para el éxito del motor de búsqueda, coincidieron los abogados del DOJ, los estados y Google. La compañía controla el navegador más popular, Chrome y el segundo sistema operativo móvil más popular, Android.

En su presentación, Dintzer del DOJ se centró en la mecánica del motor de búsqueda de Google y cómo sus contratos predeterminados han acorralado a posibles rivales.

En el sector móvil, Google tiene contratos con Apple, fabricantes de teléfonos inteligentes como Samsung y Motorola, la mayoría de los navegadores y los tres operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos: AT&T, Verizon yT-Mobile,

Para garantizar que su motor de búsqueda está configurado como predeterminado y viene preinstalado en los teléfonos nuevos, el motor de búsqueda de Microsoft Bing, es el predeterminado en el navegador Edge de la empresa y en las tablets Fire de Amazon, dijo.

Los contratos Google lo convierten en la puerta de entrada a través de la cual la mayoría de las personas encuentran sitios web en Internet, lo que le ha permitido evitar que los rivales obtengan la escala necesaria para desafiar su motor de búsqueda, dijo Dintzer.

‘La razón por la que se asocian con Google no es porque tuvieran que hacerlo; es porque quieren’, dijo Schmidtlein. La empresa ‘tuvo un éxito extraordinario y estaba haciendo algo increíblemente valioso. La competencia sobre el fondo no es ilícita’.