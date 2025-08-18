Google pagará 35 mdd por prácticas anticompetitivas en Australia

Google acordó una multa por pagar a Telstra y Optus para preinstalar su buscador en teléfonos Android, lo que limitaba la competencia y las opciones de los usuarios

Google acordó pagar una multa de 35,8 millones de dólares por infringir las leyes de competencia en Australia al pagar a dos empresas de telecomunicaciones del país para que preinstalaran su aplicación de búsqueda en sus teléfonos, informó este lunes un organismo oficial australiano.

La presidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), Gina-Cass Gottlieb, explicó que la conducta que limita la competencia es ilegal en Australia porque normalmente reduce opciones, encarece costos o empeora el servicio para los consumidores.

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, las compañías Telstra y Optus, dos de las más importantes del país, vendían sus teléfonos Android con la aplicación Google Search preinstalada como único buscador, gracias a un acuerdo con Google.

A cambio, la empresa entregaba a estas compañías parte de los ingresos generados por los anuncios que los usuarios veían al usar la aplicación, según señala la ACCC.

Google reconoció que al llegar a esos acuerdos con Telstra y Optus, es probable que hubiera reducido de manera significativa la competencia.

La ACCC y Google acordaron una multa de 55 millones de dólares australianos, equivalentes a 35.8 millones de dólares estadounidenses o 30.6 millones de euros, que aún debe ser ratificada por el Tribunal Federal, el cual determinará si la sanción es adecuada o fijará otro monto.

Además, Google se compromete a eliminar en sus contratos las restricciones para preinstalar otros motores de búsqueda, un compromiso similar al que Telstra y Optus aceptaron el año pasado.

El organismo australiano destacó que este acuerdo permitirá que millones de australianos tengan más opciones de búsqueda en el futuro, beneficiando a los usuarios y dando mayor visibilidad a otros proveedores.