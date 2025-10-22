Google presenta algoritmo para computación cuántica

Google dio a conocer Quantum Echoes, un algoritmo cuántico que, según la compañía, representa un gran avance en el desarrollo de computadoras cuánticas y su futura aplicación en el mundo real.

La empresa explicó que este anuncio da seguimiento al logro presentado en diciembre de 2024 con Willow, su chip cuántico de última generación. Ahora, el progreso se centra en el software con el lanzamiento de su primer algoritmo cuántico operativo.

Parte de los resultados se publicaron en la revista Nature en un artículo firmado por el físico Michel Devoret —Premio Nobel de Física 2025—, integrante de Google Research y de la Universidad de California. Un segundo documento, más enfocado en las aplicaciones prácticas, fue compartido en el repositorio arXiv como prueba de concepto.

Hartmut Neven, fundador y director de Google Quantum IA, señaló que la compañía confía en que en un periodo de cinco años será posible ver aplicaciones reales que solo podrían ejecutarse en computadoras cuánticas.

Aunque expertos consultados reconocen el valor del avance, advierten que todavía se trata de una etapa preliminar y que el desarrollo completo de una computadora cuántica útil para tareas cotidianas aún está lejos.

¿Qué hace especial a Quantum Echoes?

A diferencia de los equipos tradicionales que operan con bits, las computadoras cuánticas utilizan cúbits, unidades de información que trabajan bajo las leyes de la física cuántica. Esto les permite resolver problemas que los supercomputadores actuales no pueden abordar.

Google asegura que su nuevo algoritmo alcanza una ventaja cuántica comprobable, ya que funciona 13,000 veces más rápido que el mejor algoritmo clásico en los supercomputadores más potentes del mundo. Además, es verificable, es decir, sus resultados pueden compararse con los de otro sistema cuántico similar.

Uno de los principales retos en este campo es el ruido cuántico, un fenómeno que puede alterar los cálculos debido a variaciones de temperatura o luz. Google busca superar este obstáculo con hardware que mantenga bajas tasas de error y operaciones a alta velocidad, elementos que el chip Willow ya ha comenzado a demostrar.

Primer paso hacia un microscopio cuántico

Quantum Echoes también abre la puerta a aplicaciones científicas concretas. En colaboración con la Universidad de California, Berkeley, el equipo de Google usó el algoritmo para analizar la estructura de dos moléculas, una de 15 átomos y otra de 28. Los resultados coincidieron con los obtenidos mediante resonancia magnética nuclear (RMN), pero además revelaron información adicional que este método no suele ofrecer.

Este avance podría conducir al desarrollo de un microscopio cuántico, una herramienta capaz de observar fenómenos naturales que antes eran invisibles, con potencial para transformar áreas como el descubrimiento de fármacos o la investigación de nuevos materiales.

De consolidarse, Quantum Echoes marcaría un paso importante hacia una era donde la computación cuántica deje de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una tecnología con impacto real en la ciencia y la industria.