Google presenta en México el Pixel Watch 4

El nuevo smartwatch de Google incorpora pantalla Actua 360 de hasta 3,000 nits, sensores biométricos de nueva generación y autonomía de hasta 40 horas con Wear OS 6

Google anunció la disponibilidad en México del smartwatch Google Pixel Watch 4 y los audífonos Google Pixel Buds 2a, ambos compatibles con la más reciente generación de dispositivos Pixel y basados en tecnologías de hardware y software diseñadas para integración nativa con inteligencia artificial.

El Google Pixel Watch 4 incorpora una pantalla Actua 360 completamente circular con un incremento del 10% en área útil respecto a la generación anterior y un brillo máximo de 3,000 nits. Se fabrica en dos tamaños, 41 mm y 45 mm, e implementa la interfaz Material 3 Expressive UI, optimizada para la arquitectura visual circular del dispositivo.

El reloj utiliza la plataforma Snapdragon W5 Gen 2, con una mejora del 25% en rendimiento y una reducción proporcional en consumo energético. Ejecuta Wear OS 6, con una autonomía de hasta 40 horas en uso estándar y hasta 72 horas en modo de bajo consumo. El sistema de carga rápida permite recuperar el 50% de capacidad en 15 minutos.

En el apartado de sensores, el dispositivo integra un conjunto de medición biométrica con monitoreo continuo de frecuencia cardíaca, análisis de sueño multietapa y sensor de temperatura cutánea con detección de variaciones anómalas. Incorpora GPS de doble frecuencia para mayor precisión en entornos urbanos y rurales. Su estructura presenta resistencia al agua de hasta 50 metros, certificación IP68 y un diseño basado en materiales de alta densidad para mejorar la durabilidad.

Los Google Pixel Buds 2a cuentan con un rediseño estructural que reduce el tamaño de los audífonos y del estuche de carga. Poseen certificación IP54 y un sistema de estabilización ergonómica. Están equipados con el chip Tensor A1, responsable de la cancelación activa de ruido mediante la tecnología Silent Seal 1.5. La autonomía alcanza siete horas de operación con ANC activado y 20 horas totales con el estuche.

El sistema acústico utiliza un transductor dinámico de 11 mm y una cámara de alta frecuencia que amplía el rango de respuesta sonora. El ecualizador de cinco bandas permite ajuste manual de frecuencias. Las cubiertas externas incluyen malla antirruido para atenuar el viento, y los algoritmos de inteligencia artificial optimizan la claridad en llamadas. Los audífonos son compatibles con Fast Pair, multipoint y Find Hub para sincronización y localización dentro del ecosistema Pixel.

Los dispositivos Google Pixel Watch 4 y Google Pixel Buds 2a están disponibles en México a partir del 20 de octubre de 2025.