Google presenta Gemini 3, su modelo de IA más avanzado

Google lanzó Gemini 3, un modelo de inteligencia artificial capaz de interpretar el entorno y generar experiencias interactivas, con el que busca competir directamente con los nuevos avances de OpenAI

Google lanzó en Estados Unidos su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta ahora, Gemini 3, una herramienta capaz de interpretar el entorno, generar experiencias interactivas sobre cualquier tema y posicionarse como el modelo líder en comprensión multimodal.

Con esta presentación, la compañía busca competir directamente con OpenAI, que recientemente introdujo GPT-5, su modelo más sofisticado.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, señaló en un comunicado que se trata de una tecnología de razonamiento de última generación, diseñada para captar profundidad y matices, desde identificar señales sutiles en una idea creativa hasta descomponer capas complejas de un problema difícil.

Pichai destacó que Gemini 3 es notablemente superior al interpretar el contexto y la intención detrás de las consultas de los usuarios, ya que es un modelo multimodal por naturaleza, lo que le permite procesar texto, imágenes y audio de manera simultánea en lugar de analizarlos por separado.

El directivo subrayó que, en tan solo dos años, la inteligencia artificial pasó de comprender únicamente texto e imágenes a interpretar todo un entorno digital.

Por primera vez, Google ofrece acceso a su nuevo modelo insignia, Gemini 3 Pro, a todos los usuarios desde el primer día mediante la aplicación Gemini.

A partir de hoy en Estados Unidos, las capacidades de Gemini 3 estarán disponibles en Modo IA, en la aplicación Gemini, en AI Studio y Vertex AI para desarrolladores, así como en una nueva plataforma para el desarrollo de agentes digitales llamada Google Antigravity.

La compañía afirma que este es el modelo más avanzado del mundo en comprensión multimodal, además de ser su herramienta agentiva y de codificación más potente y versátil.

El nuevo modelo estará disponible en distintas versiones: Gemini 3 Pro, ya accesible en versión preliminar dentro de la aplicación Gemini, y Gemini 3 Deep Think, que llegará próximamente para suscriptores de Google AI Ultra.

Google resaltó que Gemini 3 es una herramienta especialmente útil para estudiar, motivo por el cual todos los estudiantes universitarios de Estados Unidos recibirán un año gratuito de Google AI Pro.

La empresa explicó que el modelo ahora es capaz de generar experiencias interactivas que facilitan el aprendizaje sobre distintos temas.

Además, las capacidades de programación mejoradas de Gemini 3 Pro permiten generar visualizaciones de mayor calidad, según detalló la compañía.