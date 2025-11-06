Google presenta Ironwood, su chip más potente para IA

Con la capacidad de conectar más de nueve mil chips en un solo módulo, Ironwood busca eliminar los cuellos de botella de datos y competir directamente con las GPU de Nvidia

Google anunció que su chip más potente hasta ahora, Ironwood, estará disponible para el público en las próximas semanas.

Con este lanzamiento, la compañía busca atraer a más clientes del sector de inteligencia artificial (IA) ofreciendo silicio personalizado para competir directamente con los chips de Nvidia.

Ironwood es la unidad de procesamiento de tensor (TPU) más avanzada, eficiente y de mayor rendimiento que Google ha desarrollado, diseñada para impulsar modelos de IA tanto inferenciales como de razonamiento a gran escala, de acuerdo con información de la empresa.

Al integrar hasta 9 mil 216 chips en un solo módulo, Google asegura que las nuevas TPU Ironwood eliminan los cuellos de botella de datos en los modelos más exigentes, brindando a los clientes la capacidad de ejecutar y escalar sistemas de gran tamaño y alto consumo de datos.

Al igual que otras grandes tecnológicas como Microsoft, Amazon y Meta, Google busca consolidarse como uno de los pilares de la infraestructura de inteligencia artificial del futuro.

De acuerdo con CNBC, la mayoría de los grandes modelos de lenguaje y cargas de trabajo de IA se han desarrollado sobre las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, aunque las TPU de Google pertenecen a la categoría de silicio personalizado, lo que representa ventajas en costo, rendimiento y eficiencia energética.

Según la compañía, Ironwood es más de cuatro veces más rápida que su versión anterior, y ya hay clientes interesados. La firma de IA Anthropic planea utilizar hasta un millón de estas nuevas TPU para operar su modelo Claude, de acuerdo con información proporcionada por Google.