Google renueva su suite de productividad Workspace

Google anunció una serie de actualizaciones para su suite de productividad Workspace, incluidas nuevas funciones para usuarios gratuitos, un plan de pago para emprendedores y nuevas capacidades para su sistema de videoconferencia Meet, en un esfuerzo por competir con Microsoft.

Workspace For Everyone extenderá las herramientas de colaboración que los usuarios corporativos reciben a los consumidores que no pagan, dijo la compañía.

Google también ofrecerá un nivel llamado Workspace individual diseñado para emprendedores, que extiende las características premium de software a las pequeñas empresas.

También, actualizó Meet para un futuro laboral híbrido en el que algunos empleados asisten a reuniones en la oficina y otros desde casa.

Este esfuerzo ayuda a ‘hacer que la ubicación del trabajo sea menos relevante, y contribuye a la idea de que las personas deberían poder trabajar y hacer lo que necesiten sin importar donde se encuentren y el dispositivo que están usando’, dijo Javier Sotero, vicepresidente y gerente general de Google Workspace.

Workspace, que incluye el popular servicio de correo electrónico Gmail, ahora es utilizado por más de 3,000 millones de usuarios, dijo Google. Aún así, no todas las aplicaciones de sus componentes son igualmente populares.

Durante más de un año, el gigante de Internet ha agregado a Meet más funciones para ponerse al día con el líder de videoconferencias Zoom. Google también se queda atrás en herramientas de chat y colaboración en el lugar de trabajo, un espacio en el que Microsoft Teams y Slack Technologies se han destacado.

Google permitirá que todos usen chat, su alternativa a Teams y Slack, que solo estaba disponible para clientes de pago. Si bien la aplicación está actualmente subdividida en ‘Habitaciones’ donde las personas se envían mensajes entre sí, serán reemplazadas por ‘Spaces’ este verano.

‘Spaces’ se convertirá en un centro de comunicaciones donde grupos de usuarios podrán enviar correos electrónicos, enviar mensajes instantáneos, iniciar una llamada de Meet, y colaborar en documentos y hojas de cálculo.

Meet ofrecerá un ‘modo complementario’ a partir de septiembre, que permite a los trabajadores que asisten a una reunión en una oficina, iniciar sesión en la videoconferencia desde un segundo dispositivo, para que puedan participar en encuestas, chats y sesiones de preguntas y respuestas. La idea es crear paridad entre aquellos en la sala de conferencias físicas y sus colegas que están conectados en forma remota.

En un esfuerzo por reforzar la seguridad digital, Google ofrecerá a los clientes cifrado del lado del cliente. Podrán proteger sus datos con las claves de cifrado que poseen, lo que hará que la información sea indescifrable para Google y otros.