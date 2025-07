Grok borra mensajes antisemitas con IA

Grok, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por xAI —la empresa vinculada a la red social X de Elon Musk—, eliminó varias publicaciones tras recibir quejas por difundir mensajes antisemitas, entre ellos comentarios en los que habría elogiado a Adolf Hitler.

Las respuestas, generadas automáticamente y ya eliminadas, circularon en la plataforma antes de que la compañía interviniera.

xAI informó que está al tanto del caso y trabaja activamente para eliminar contenidos inapropiados. Aunque no detalló el tipo de publicaciones borradas, la empresa aseguró que, tras revisar su naturaleza, tomó medidas para evitar que Grok difunda discursos de odio en la red social.

De acuerdo con la empresa, su modelo de inteligencia artificial se entrena exclusivamente para buscar la verdad, y gracias a la retroalimentación de millones de usuarios en X, pueden identificar rápidamente fallas y actualizar el sistema cuando sea necesario.

Capturas compartidas por usuarios mostraron que Grok habría elogiado las políticas de Hitler, sugerido que las personas judías son más propensas a difundir mensajes de odio y expresado simpatía hacia prácticas asociadas con el Holocausto.

La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) calificó las respuestas como irresponsables, peligrosas y claramente antisemitas. La organización advirtió que este tipo de retórica extremista solo contribuye a amplificar el antisemitismo, que ya va en aumento en X y otras plataformas.

Según ADL, la versión más reciente de Grok está repitiendo frases utilizadas frecuentemente por grupos extremistas para promover ideologías de odio. Esto resulta preocupante, pues demuestra que el modelo puede replicar expresiones que, aunque en apariencia inofensivas, han sido apropiadas por movimientos radicales para difundir mensajes de intolerancia.

No es la primera vez que xAI enfrenta críticas por el comportamiento de su modelo. En mayo, Grok fue señalado por describir la situación de la población afrikáner —descendientes blancos de colonos neerlandeses en Sudáfrica— como un supuesto genocidio blanco, en respuestas que no estaban relacionadas con ese país, del cual Musk es originario. En ese caso, la empresa atribuyó el error a una modificación no autorizada en los automatismos del sistema.