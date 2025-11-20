Grokipedia despierta dudas por falta de transparencia en su modelo de IA

Expertos advierten que la enciclopedia creada por xAI carece de mecanismos claros de verificación y opera con modelos opacos, pese a presentarse como una alternativa sin sesgos frente a Wikipedia

xAI, propiedad de Elon Musk, presentó a finales de octubre Grokipedia, una enciclopedia web generada con inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia bajo la promesa de ofrecer información libre de sesgos.

Sin embargo, investigaciones y analistas advierten sobre la falta de transparencia y la opacidad en los modelos que sustentan esta plataforma.

El lanzamiento se produce después de años de críticas de Musk hacia Wikipedia, una enciclopedia digital construida de forma colaborativa, a la cual ha acusado de ser propaganda de los medios tradicionales y de tener un sesgo político hacia la izquierda. También ha utilizado términos despectivos para referirse a ella, como Wokepedia y Dickipedia.

Por ahora, Grokipedia está disponible únicamente en inglés y contiene cerca de 855 mil artículos.

La información que ofrece Grokipedia proviene de Grok, el modelo lingüístico de inteligencia artificial desarrollado por xAI. Durante una entrevista, Musk explicó que Grok generó los artículos procesando información de un millón de las entradas más populares de Wikipedia, que luego fueron modificadas y complementadas con datos disponibles públicamente en internet.

A diferencia de Wikipedia, los usuarios no participan directamente en la elaboración ni en la edición de los artículos. Su papel se reduce a enviar sugerencias de corrección que pasan por un proceso de revisión interno. Todas las entradas incluyen un historial de ediciones donde se pueden consultar los cambios sugeridos por los usuarios y las respuestas de la plataforma. Cuando se aprueba una modificación, Grok emite una retroalimentación; cuando se rechaza, la plataforma publica una explicación bajo el encabezado justificación del rechazo.

No existe información pública sobre el funcionamiento interno o los modelos utilizados por Grokipedia, ni sobre los lineamientos de revisión. Una revisión en la página web de xAI muestra únicamente los términos de servicio y las políticas de privacidad, con Grokipedia listado como un producto más de la empresa.

Una investigación del académico Taha Yasseri comparó miles de entradas de ambas enciclopedias y concluyó que, aunque Grokipedia parece neutral por no involucrar editores humanos, su lógica generativa es imposible de auditar y carece de mecanismos de rendición de cuentas.

Yasseri señala que la autoría automatizada y opaca oculta los sesgos presentes tanto en el modelo como en decisiones editoriales no visibles, lo que contrasta con Wikipedia, donde los desacuerdos, las ediciones y las páginas de discusión permiten procesos transparentes y corregibles.

Carlos Cortés, director de la organización Linterna Verde, dedicada al análisis de conversaciones digitales en América Latina, sostiene que detrás de Grokipedia existe una narrativa tecnológica que intenta ocultar que estos modelos también proyectan una visión sesgada de la realidad, cuyos criterios no pueden ser examinados. Afirma que el riesgo principal es creer que plataformas de este tipo pueden reemplazar los mecanismos públicos de verificación, cuando en realidad los modelos lingüísticos siempre responden a la visión de quienes supervisan los datos con los que son entrenados.

El estudio de Yasseri encontró que, pese a sus diferencias de producción, ambas enciclopedias muestran una alineación significativa en estilo y contenido, lo que indica que Grokipedia reproduce buena parte de la estructura de Wikipedia. Sin embargo, también detectó divergencias importantes en la forma y en la manera en que organizan la información.

Otra investigación, realizada por Harold Triedman y Alexios Mantzarlis, académicos de la Universidad de Cornell, identificó que los artículos relacionados con funcionarios electos y temas controversiales presentan menos similitud entre ambas plataformas que otros contenidos. Esto se observó en temas como masculinismo, sesgo mediático en Estados Unidos y racismo.

Por ejemplo, Grokipedia definió a George Floyd principalmente como un estadounidense con un amplio historial delictivo que incluía condenas por robo a mano armada, posesión de drogas y hurto en Texas entre 1997 y 2007, mientras que Wikipedia centra su entrada en las circunstancias de su muerte y lo describe como un hombre afroamericano asesinado por un policía en Minneapolis.

Además, el mismo estudio detectó que Grokipedia cita como fuentes a portales de conspiración y páginas vinculadas con movimientos neonazis, algo que contrasta con las políticas de Wikipedia. Entre estas fuentes figuran Infowars, el foro nacionalista blanco Stormfront, el sitio antivacunas LifeSiteNews y los portales conspirativos Global Research y VoltaireNet.

Aunque todas las entradas de Grokipedia se presentan con la etiqueta Verificado por Grok, la plataforma muestra limitaciones en la verificación de datos y una alta tasa de errores en sus respuestas en la red social X.