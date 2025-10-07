Hollywood exige a OpenAI frenar uso indebido de Sora 2

La Motion Picture Association pidió a OpenAI tomar medidas urgentes ante la proliferación de videos generados con Sora 2 que reproducen personajes y escenas protegidas por derechos de autor

La Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios de Hollywood, pidió a OpenAI actuar de forma inmediata y contundente ante su nuevo modelo de generación de videos con inteligencia artificial, Sora 2, el cual estaría siendo utilizado para crear contenido que vulnera derechos de autor.

De acuerdo con Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la MPA, desde el lanzamiento de Sora 2 han aumentado los videos que infringen los derechos de películas, series y personajes de los estudios afiliados, tanto en el servicio de OpenAI como en redes sociales.

En los últimos días, Sora 2 ha llenado las plataformas con videos hiperrealistas y surrealistas, como uno en el que aparece el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, robando en una tienda de Target, y otro donde se muestra al personaje de videojuegos Mario Bros escapando de la policía.

Los videos generados con Sora incluyen una marca de agua, y la empresa de inteligencia artificial aseguró que los titulares de derechos tendrán mayor control sobre el uso de sus personajes.

Rivkin señaló que, aunque OpenAI ha manifestado su intención de ofrecer ese control adicional, la compañía debe asumir la responsabilidad de prevenir las infracciones en su servicio. Subrayó además que la legislación sobre derechos de autor protege a los creadores y también aplica en este caso.

Ayer, Altman anunció que Sora 2 ya está disponible a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API).

En junio, Disney y Universal presentaron una demanda contra Midjourney, otra compañía dedicada a la generación de videos e imágenes con IA, al acusarla de usar y distribuir personajes creados con inteligencia artificial basados en sus películas sin autorización.

Disney también envió recientemente una carta de cese y desistimiento a Character.AI para que dejara de utilizar personajes protegidos por derechos de autor sin permiso.