Hong Kong instalará 60,000 cámaras de videovigilancia para 2028

El gobierno de Hong Kong implementará 60,000 cámaras de videovigilancia en todo el territorio como parte del programa policial SmartView, una medida que genera dudas sobre privacidad y control social

En los próximos años Hong Kong ampliará su sistema de videovigilancia con la instalación de 60 mil cámaras en todo el territorio, como parte del programa policial SmartView. La medida ha despertado preocupación dentro y fuera del centro financiero asiático por sus posibles efectos en la privacidad.

El plan prevé sumar 20 mil dispositivos cada año hasta 2028 en zonas con alta incidencia delictiva o gran concentración de personas. De acuerdo con cifras del Consejo Legislativo, hasta el 31 de agosto ya se habían colocado 3 mil 985 cámaras y se habían integrado otras 4 mil 835 de distintas dependencias gubernamentales.

Según datos de la Policía, esta red ha contribuido a resolver 433 casos y a la detención de 787 personas.

A pesar de ello, organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales mantienen críticas y advierten similitudes con los sistemas de vigilancia extendidos en China continental.

Las autoridades defienden el proyecto como una herramienta clave para mantener la seguridad en una ciudad que suele figurar entre las más seguras del mundo. La Policía sostiene que las cámaras aumentarán la capacidad de respuesta ante delitos y facilitarán la gestión en eventos masivos o situaciones de emergencia.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, señaló que ya se emplea inteligencia artificial en equipos policiales para controlar multitudes y leer matrículas de vehículos. Reconoció que en el futuro será inevitable usarla para identificar personas, aunque aclaró que esto requerirá bases de datos específicas y sistemas que aún se encuentran en análisis.

En mayo, la Policía inició un proyecto piloto con 700 agentes y 30 drones para vigilar zonas fronterizas. Estos dispositivos cuentan con visión nocturna, transmisión en vivo y alcanzan una altura de 60 metros, lo que reduce el tiempo de patrullaje de una hora a entre 15 y 20 minutos.

El superintendente Ko Chung-ying aseguró que los vuelos cumplen con la Ordenanza de Privacidad y que se realizan con autorización previa y anuncios públicos en las áreas de operación. Indicó además que los drones no tienen funciones de reconocimiento facial y que las grabaciones se limitan a pruebas en investigaciones criminales.

El debate ocurre en un contexto de mayor control social después de las protestas prodemocráticas de 2019, en las que miles de personas fueron arrestadas por desórdenes públicos y cientos procesadas bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que sanciona actos considerados subversivos y restringe la crítica hacia las autoridades.

El uso cada vez más frecuente de cámaras corporales 5G por parte de los agentes alimenta las preocupaciones de que la ciudad semiautónoma adopte esquemas de control similares a los de China continental.

Organismos internacionales advierten que, aunque las autoridades insisten en que respetarán la privacidad, la combinación de cámaras de circuito cerrado, drones y posibles sistemas de reconocimiento facial podría derivar en un modelo de vigilancia invasiva con efectos restrictivos en las libertades.