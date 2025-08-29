Huawei aumenta ingresos en primer semestre con alza de 3.94%

Huawei registró ingresos por 59.871 millones de dólares en el primer semestre de 2025, un crecimiento interanual de 3.94%, aunque sus ganancias se redujeron en 32.2%

Huawei reportó ingresos por 427.039 millones de yuanes (59,871 millones de dólares) durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 3.94%.

De acuerdo con un informe presentado por su compañía matriz ante la Cámara de Compensación de Shanghái, las ganancias se ubicaron en 37.195 millones de yuanes (5,214 millones de dólares), lo que refleja una caída de 32.2% frente a la primera mitad de 2024.

Huawei, que no cotiza en bolsa, cerró el segundo trimestre como líder en ventas de teléfonos inteligentes en China, posición que no alcanzaba desde hace más de cuatro años, según datos de la consultora IDC.

Entre abril y junio, la compañía comercializó alrededor de 12.5 millones de dispositivos, alcanzando una participación de mercado de 18.1% en el país asiático.

Pese a recuperar el primer lugar, sus ventas de smartphones retrocedieron 3.4% interanual, en un contexto de contracción general del sector de -4%.

En el primer trimestre, Huawei ya había logrado el segundo puesto en el mercado chino tras aumentar sus ventas en 10% interanual, luego de varios años de limitaciones derivadas de las sanciones impuestas por Estados Unidos hace más de un lustro.

Washington incluyó a la compañía en una lista negra por sus supuestos vínculos con la inteligencia china, lo que le cerró el acceso a tecnología desarrollada en ese país. Esto obligó a Huawei a sustituir Android por su propio sistema operativo, HarmonyOS, además de recurrir a chips producidos por fabricantes locales como SMIC.

Las restricciones afectaron su desempeño en el mercado internacional de infraestructura de telecomunicaciones y dispositivos móviles, aunque en China el impacto fue menor debido a que muchos servicios de Google ya estaban bloqueados.