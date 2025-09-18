Huawei desplegará los clústeres de IA más potentes del mundo

Huawei presentó su plan para lanzar los superpods Atlas 950 y 960 en 2026 y 2027, sistemas que podrían conformar los superclústeres de cómputo más poderosos a nivel mundial

Huawei Technologies anunció que desplegará los clústeres de cómputo de inteligencia artificial más potentes del mundo durante los próximos dos años, con el objetivo de superar a los líderes globales pese a depender de semiconductores nacionales de menor capacidad.

China acelera el desarrollo de su propia tecnología mientras Estados Unidos restringe la venta de productos avanzados al país, incluidos los chips más sofisticados. Al mismo tiempo, el gobierno chino ha ordenado a algunas empresas dejar de comprar componentes estadounidenses en un esfuerzo por reducir la dependencia de insumos importados y consolidar al país como potencia tecnológica.

Huawei, que encabeza esta estrategia de innovación local, adelantó en un evento anual con clientes en Shanghái que lanzará nuevos superpods a finales de 2026 y 2027. En la industria, este término se refiere a grupos de computadoras interconectadas que, en este caso, combinan la capacidad de miles de chips.

Esa potencia es clave para entrenar modelos en el campo en expansión de la inteligencia artificial, donde Estados Unidos y China mantienen una competencia intensa.

La compañía informó que planea liberar los superpods Atlas 950 y 960 en los próximos dos años. Varios de estos sistemas podrán conectarse para formar lo que Huawei considera serían los superclústeres más potentes del mundo. Según la empresa, el 950 y el 960 se mantendrán como los superpods más avanzados a nivel global por varios años, tomando como referencia las hojas de ruta de otros fabricantes.

El gran desafío para China es mantener el ritmo frente a rivales estadounidenses como OpenAI y Google sin acceso a los semiconductores más potentes, en particular los de Nvidia, líder del mercado. La estrategia ha sido multiplicar la cantidad de chips disponibles y diseñar arquitecturas que optimicen su rendimiento en conjunto.

Huawei, con sede en Shenzhen, también anunció que lanzará nuevos chips de inteligencia artificial de la serie Ascend durante los próximos tres años. Los superpods 950 y 960 estarán basados en los procesadores Ascend 950 y 960, programados para 2026 y 2027, mientras que un chip Ascend 970 podría llegar en 2028.