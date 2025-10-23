Huawei lanza el nuevo HarmonyOS 6

La nueva versión del sistema operativo de Huawei integra funciones avanzadas de inteligencia artificial, mejora la conectividad entre dispositivos y refuerza la seguridad

Huawei presentó la sexta versión de su sistema operativo HarmonyOS, que integra más de 80 aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial y nuevas funciones enfocadas en seguridad y conectividad.

El director ejecutivo de Huawei, Richard Yu, destacó que esta actualización representa un avance clave para la compañía. La nueva versión se implementará gradualmente en más de 90 modelos de dispositivos.

HarmonyOS 6 introduce un nuevo marco de desarrollo que permite crear agentes inteligentes capaces de ejecutar tareas y tomar decisiones sin requerir que los desarrolladores diseñen algoritmos específicos. Entre las aplicaciones disponibles se incluyen asistentes para compras, educación y servicios médicos, como uno de la plataforma JD.com que analiza precios y recomienda productos.

El sistema amplía la interoperabilidad entre dispositivos y, por primera vez, permite transferir archivos con equipos Apple mediante tecnología NFC. También mejora el rendimiento general, la eficiencia energética y refuerza las medidas de protección de datos, además de incorporar herramientas avanzadas para la prevención de fraudes.

El lanzamiento ocurre en medio de la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, país que mantiene restricciones al acceso de empresas chinas a semiconductores y software de última generación. Desde 2019, Huawei figura en la lista negra comercial de Washington y ha desarrollado HarmonyOS como una alternativa a Android.

De acuerdo con la empresa, el sistema operativo ya está instalado en más de 23 millones de dispositivos y forma parte del plan Tiangong, una estrategia para consolidar un ecosistema propio de software y servicios digitales. Huawei destinará más de mil millones de yuanes (aproximadamente 140 millones de dólares) para impulsar la creación de más de 10 mil servicios nativos de inteligencia artificial y 5 mil agentes inteligentes en los próximos años.