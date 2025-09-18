Huawei lanzará chip de IA Ascend 950PR en 2026

Huawei presentará su nuevo procesador de inteligencia artificial en el primer trimestre de 2026, como parte de una estrategia para reducir la dependencia de semiconductores extranjeros frente a las restricciones de EU

Huawei prevé lanzar en el primer trimestre de 2026 un nuevo procesador de inteligencia artificial, el Ascend 950PR, como parte de los esfuerzos de China por reducir su dependencia de semiconductores extranjeros en medio de la competencia con Estados Unidos.

El anuncio se realizó este jueves durante la conferencia anual Huawei Connect en Shanghái, donde la empresa detalló que el chip contará con memoria avanzada para el procesamiento de datos a gran escala.

El presidente rotatorio de la compañía, Eric Xu, señaló que el 950PR forma parte de una nueva generación de procesadores Ascend que incluye también los modelos 950DT, 960 y 970, previstos para los próximos tres años.

Huawei presentó además una arquitectura de cómputo basada en SuperPoDs y SuperClusters, diseñada con nodos de proceso disponibles en China, con la que busca garantizar un suministro sostenible de capacidad de cálculo frente a las restricciones impuestas por Washington, que limitan el acceso a los chips de IA más avanzados.

En ese contexto, la tecnológica china dio a conocer los sistemas Atlas 950 SuperPoD y Atlas 960 SuperPoD, junto con las plataformas Atlas 950/960 SuperCluster, diseñadas para escalar el uso de miles de procesadores Ascend. La empresa aseguró que estas soluciones colocarán a Huawei en la vanguardia del cómputo de alto rendimiento y supondrán mejoras significativas en eficiencia.

El lanzamiento del 950PR coincide con el aumento del apoyo de Pekín a la industria nacional de semiconductores. La Administración del Ciberespacio de China ordenó recientemente a grandes empresas como ByteDance y Alibaba suspender pedidos de procesadores de Nvidia diseñados para el mercado chino, según publicó esta semana el Financial Times.

Fuentes citadas por el medio señalaron que los reguladores chinos consideran que los chips desarrollados en el país ya ofrecen un rendimiento comparable al de los procesadores estadounidenses autorizados para su venta en China.

En mayo pasado, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos de utilizar semiconductores fabricados en China, mencionando los procesadores Ascend de Huawei, incluidos los modelos 910B, 910C y 910D.

Según las autoridades estadounidenses, estos chips habrían sido desarrollados y producidos en violación de los controles de exportación de ese país.

Por su parte, Pekín acusó a Washington de abusar de los controles de exportación para frenar el desarrollo tecnológico de China.

El sector de los semiconductores es considerado estratégico para China, al ser uno de los pilares de su plan para lograr autosuficiencia tecnológica y reducir su dependencia en un escenario marcado por la guerra comercial y las sanciones estadounidenses.