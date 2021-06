Huawei presenta HarmonyOS 2 con 100 dispositivos compatibles

Huawei presentó hoy una amplia gama de smartphones, relojes inteligentes y tablets que utilizan su propio sistema operativo HarmonyOS 2.

Entre ellos, destacan una nueva versión del Mate 40 Series y el Mate X2, así como la serie WATCH 3 y el MatePad Pro.

Durante la presentación, el CEO de la división de Consumo de Huawei, Richard Yu, aseguró que los teléfonos que operan con el sistema operativo Android, de Google, se vuelven lentos con el tiempo y que HarmonyOS resuelve el problema.

El objetivo es formar superdispositivos que puedan utilizarse como uno solo sin tener en cuenta cuántos haya, por ejemplo alternando entre diferentes cámaras conectadas a un móvil que graba video.

Yu recalcó que el nuevo sistema operativo desarrollado por la compañía está centrado en la conectividad entre todo tipo de dispositivos, incluyendo aparatos que forman parte del internet de las cosas (IoT).

La empresa dijo que casi 100 dispositivos podrán funcionar con HarmonyOS 2, ‘lo que permitirá a los consumidores acceder a una experiencia inteligente fluida a través de múltiples dispositivos y en todo tipo de escenarios’.

La actualización se ofrecerá en el tercer trimestre para modelos más antiguos como los Mate 20 (lanzados en 2018) y, en la primera mitad del próximo año, para otros incluso más antiguos como los Mate 9 (2016).

Entre las novedades presentadas por la firma china, destaca la interacción multidispositivo basada en HarmonyOS, que permite trabajar en varios dispositivos.

El nuevo Panel de control crea conexiones sencillas e intuitivas a través de la función de arrastrar e integrar, que permite a los usuarios conectar libremente los dispositivos que deseen en función de escenarios específicos.

Por ejemplo, para ver una película en casa, basta con abrir el Panel de control y arrastrar el icono de la pantalla inteligente al icono del teléfono, y la película se mostrará en la televisión directamente desde el móvil.

También es posible utilizar aplicaciones en distintos dispositivos sin tener que instalarlas en cada uno de ellos, de modo que todas las funciones y servicios estén disponibles en todo momento.

La nueva pantalla de inicio de HarmonyOS también presenta un diseño más simplificado y organizado. Por ejemplo, se puede deslizar el dedo hacia arriba sobre las aplicaciones para crear widgets de servicios que muestran información o servicios de fácil acceso y en tiempo real, sin necesidad de abrir la aplicación.

Con el fin de que más consumidores tengan la oportunidad de disfrutar de la comodidad, la facilidad y la seguridad de HarmonyOS en todos los escenarios, está previsto que casi 100 dispositivos de Huawei, entre los que se incluyen las series Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 y MatePad Pro, reciban la actualización a HarmonyOS 2 en China.

Los usuarios que no deseen esperar para probar el nuevo SO pueden enviar una solicitud al Huawei Club o a través de la aplicación My Huawei o inscribirse en el Programa de experiencia de HarmonyOS en cualquiera de las 66 tiendas de experiencia fuera de línea de Huawei en China.