Humanoides generan dudas sobre su impacto real en fábricas

Especialistas resaltan que los robots humanoides aún no tienen la capacidad para transformar el trabajo físico

Los robots humanoides que han sorprendido a los asistentes del Web Summit en Lisboa esta semana todavía están lejos de transformar el trabajo físico en fábricas y almacenes, señaló a la AFP el jefe de robótica de Amazon.

El organizador del evento, Paddy Cosgrave, mencionó el lunes a los androides con rutinas de breakdance del fabricante chino Unitree al declarar que la era del dominio neurológico occidental se acerca a su fin.

Tye Brady, por su parte, indicó que Amazon ya opera con más de un millón de robots dentro de sus operaciones de comercio electrónico. Estos sistemas incluyen brazos mecánicos para recoger y clasificar artículos, así como plataformas con ruedas que transportan cargas pesadas por los almacenes mientras detectan y evitan a los trabajadores.

La flota de Amazon se compara con cerca de 2 millones de robots industriales en operación en la economía china en 2024 y más de 4.5 millones a nivel global, según un informe de septiembre de la Federación Internacional de Robótica.

Brady afirmó que el mundo aún se encuentra en una fase temprana de la robótica y la inteligencia artificial física.

También reconoció que ciertos elementos humanoides podrían resultar útiles, como la locomoción bípeda para desplazarse en terrenos irregulares o subir y bajar escaleras. Sin embargo, explicó que, por muy llamativo que resulte ver robots avanzando sobre dos piernas, su verdadero valor depende de las tareas que pueden ejecutar al llegar a su destino.

‘Puedo llegar a cualquier sitio, pero una vez ahí, probablemente exista una tarea específica por realizar. Y esa tarea requiere sentido del tacto y capacidades de manipulación’, comentó Brady.

El ejecutivo añadió que aún falta desarrollo para que los robots puedan interactuar con la amplia variedad de objetos que existen en su entorno.

Presentado a inicios de este año, el robot Volcán de Amazon —equipado con sensores que evitan daños en los artículos que manipula— puede recoger y almacenar cerca del 75% de los productos que ofrece la tienda en línea.

Por ahora, el sistema funciona como una estructura fija montada en el piso, en lugar de un humanoide ágil.

De cara al futuro, Brady señaló que combinar movilidad avanzada y manipulación, priorizando la función sobre la forma, abrirá una etapa realmente interesante.