IA canadiense optimiza energía y reduce emisiones en edificios

BrainBox AI desarrolla sistemas que predicen el consumo energético de edificios y ajustan su funcionamiento en tiempo real, logrando hasta 25% de ahorro y menor impacto ambiental

BrainBox AI, filial de Trane Technologies en Canadá, lanzó un proyecto enfocado en optimizar el consumo energético de edificios comerciales y residenciales para hacerlos más sostenibles.

La empresa analiza datos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para predecir cómo operará un edificio durante el día y ajustar su funcionamiento en tiempo real.

Jean-Simon Venne, presidente y fundador de BrainBox AI, explicó que la tecnología funciona como un ingeniero virtual que anticipa problemas de los equipos y permite pasar de un control reactivo a uno preventivo, logrando hasta 25 por ciento de ahorro energético y una reducción significativa de emisiones.

La IA también evalúa si la energía consumida proviene de fuentes más o menos sostenibles, optimizando tanto el gasto como el impacto ambiental.

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinario de ingenieros, científicos de datos e investigadores de inteligencia artificial que trabajan en sistemas de control autónomos, modelos predictivos y algoritmos para mejorar la eficiencia energética.

La IA puede, por ejemplo, detectar cuándo una habitación se sobrecalienta por el sol o por equipos encendidos, y ajustar la temperatura para reducir el consumo sin afectar el confort.

Según Environment and Natural Resources Canada, el país tiene más de 15 millones de viviendas y 480 mil edificios comerciales e institucionales, los cuales representan 13 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, cifra que llega a 18% al sumar electricidad para iluminación, refrigeración y electrodomésticos.

La iniciativa busca impactar en sectores variados, incluidos construcción, manufactura de equipos de alta eficiencia, ventas, instalación y gestión energética.