IA impulsa transformación de TI más allá del soporte técnico

El 95% de los líderes de TI observa mejoras medibles en sus indicadores y el 70% reporta un impacto sólido o transformador gracias a la adopción de inteligencia artificial en procesos clave

El 86% de los líderes de TI afirma que su trabajo define los servicios para empleados, y el 93% ya usa inteligencia artificial más allá de fases piloto.

El más reciente Reporte de TI: Transformando el servicio de TI con IA de Zendesk muestra cómo la función tecnológica dejó de ser vista únicamente como un Centro de Soporte. Hoy, el 72% del tiempo de los líderes de TI se dedica a tareas estratégicas como liderazgo ejecutivo, innovación y gestión de iniciativas de Recursos Humanos.

La ampliación de funciones también genera nuevas presiones. La incorporación de TI en áreas como RR. HH., procesos de onboarding y diseño de estrategias de IA ha acentuado retos vinculados con la escasez de talento, la fatiga de los equipos y la brecha de habilidades. En este contexto, la automatización con IA se vuelve clave para escalar operaciones, optimizar decisiones y habilitar modelos de autoservicio que liberan capacidad para iniciativas de mayor impacto.

El estudio detalla que el 74% de los empleados reconoce que incluso un problema técnico menor puede interrumpir su jornada laboral, mientras que el 40% se siente frustrado solo al pensar en contactar al área de TI por la lentitud o repetición de procesos. Ante ello, la IA funciona como primer nivel de soporte, resolviendo incidencias comunes al instante, reduciendo tiempos de espera y transformando interacciones de alto esfuerzo en experiencias de autoservicio.

Más del 50% de los empleados percibe confusión al alternar entre sistemas de TI y RR. HH., lo que refuerza la necesidad de plataformas integradas que unifiquen servicios y eliminen fricciones operativas.

Los resultados ya son visibles: el 95% de los líderes de TI reporta mejoras medibles en sus indicadores clave de servicio, mientras que el 70% asegura que el impacto ha sido sólido o transformador, con beneficios que incluyen menores tiempos de resolución, procesos de onboarding más ágiles y flujos de trabajo optimizados.