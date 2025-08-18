IA mejora la eficiencia energética en edificios

La inteligencia artificial permite reducir el consumo de energía en edificios comerciales y residenciales al anticipar el uso de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, logrando ahorros de hasta 25% y menor impacto ambiental

Los sistemas solares enchufables, diseñados para colocarse en balcones, terrazas o jardines y conectarse directamente a un enchufe convencional, están comenzando a ganar popularidad en Estados Unidos tras años de éxito en Europa.

Su atractivo radica en el bajo costo, la facilidad de instalación y el potencial de ahorro en la factura de electricidad.

Los avances recientes en inteligencia artificial impulsaron a Trane Technologies a lanzar BrainBox AI Lab, una filial enfocada en optimizar las operaciones energéticas de edificios comerciales y residenciales, con el objetivo de hacerlos más sostenibles.

El laboratorio, presentado en Montreal, busca reducir el consumo de energía mediante el análisis de datos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Su objetivo es entender y predecir cómo funcionará un edificio a lo largo del día.

La inteligencia artificial permite anticipar la temperatura y el uso de energía en los edificios, posibilitando su optimización en tiempo real. Este sistema actúa como un ingeniero virtual que incrementa la productividad al detectar y resolver fallas antes de que ocurran.

Según Jean-Simon Venne, presidente y fundador de BrainBox AI, el equipo está tomando los datos disponibles y aplicando la capacidad predictiva de la IA para proyectar lo que sucederá en un edificio durante las siguientes horas. Con base en esas predicciones, es posible identificar cuándo estará demasiado caliente o frío y cuánto costará mantener la temperatura deseada. Esta información permite pasar de un control reactivo a uno preventivo, logrando ahorros de hasta 25% en energía y una reducción considerable de emisiones.

Verne explicó que ahorrar emisiones implica disminuir tanto el consumo de electricidad y gas como conocer de dónde proviene la energía utilizada. El sistema de IA evalúa si la energía consumida proviene de fuentes limpias, como la eólica, o de plantas de carbón, y toma decisiones para reducir el consumo en momentos en que la generación es más contaminante. Esto genera un doble beneficio: reducción de costos y menor impacto ambiental.

El consumo eléctrico relacionado con enfriamiento, iluminación y electrodomésticos representa alrededor del 18% del total. El sector de construcción y operación de edificios abarca diversos negocios, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, que incluyen desde la edificación de viviendas y oficinas hasta la fabricación de equipos eficientes, la instalación de sistemas y la gestión del consumo energético.