IA se convierte en la tercera fuente de información sobre salud en México

Las plataformas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini y Meta AI, ya son usadas por 22% de los pacientes mexicanos para buscar información médica, cuando en 2024 ocupaban el octavo lugar

IA se convierte en la tercera fuente de información sobre salud en...

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la tercera fuente de información sobre salud en México, cuando en 2024 ocupaba el octavo lugar, según el estudio El Paciente Digital Mexicano, presentado por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).

El objetivo del estudio es identificar las principales plataformas, aplicaciones móviles y herramientas en línea que los pacientes utilizan para buscar información médica, agendar citas, comprar medicamentos y acceder a servicios de salud.

Para la investigación se entrevistó a más de 2,000 personas en los 32 estados del país.

Como principal hallazgo, Funsalud destacó que las plataformas basadas en IA ya ocupan el tercer lugar como fuente de información en salud (22%), mientras que en 2024 estaban en la octava posición.

En el primer sitio se ubican los motores de búsqueda (59%), seguidos de los portales especializados (42%).

La IA tuvo un crecimiento notable en interés y uso, al alcanzar 22% de preferencia, lo que refleja la rápida adopción de herramientas tecnológicas por parte de los pacientes mexicanos para el cuidado de su salud, indicó la fundación.

Las principales plataformas de IA que los pacientes utilizan para buscar información médica son ChatGPT, Gemini y Meta AI.

El estudio también reveló que 41% de los pacientes busca con frecuencia información en internet sobre síntomas, enfermedades o problemas de salud; 31% lo hace de forma ocasional y 28% rara vez.

Además, cerca de 72% de los participantes consulta en línea información sobre medicamentos, su uso, dosis y efectos secundarios; 71% busca información sobre enfermedades, síntomas y medidas preventivas; y 44% sobre interacciones de medicamentos con alimentos u otros productos.

Héctor Valle, presidente de Funsalud, señaló que siete de cada diez pacientes afirmaron que los contenidos en redes sociales los motivan a cuidar más su salud, y que la mayoría considera consultar a un profesional después de revisar este tipo de información.

Este hallazgo demuestra que los pacientes están asumiendo una mayor responsabilidad en el cuidado de su salud y comienzan a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, agregó Valle.