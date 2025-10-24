IA, TikTok y Chatbots: llega el mayor evento gratuito de LATAM para vender más

Durante tres días, destacados especialistas explicarán los secretos de las nuevas herramientas para impulsar el crecimiento de las empresas y comercios. Ya hay más de 33 mil inscritos

El encuentro más esperado del Marketing Digital en habla hispana está de regreso. El EMMS Digital Trends 2025, organizado por Doppler, se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre y reunirá a referentes internacionales que compartirán las tendencias y estrategias que están redefiniendo la industria.

Durante dos jornadas abiertas y gratuitas, los asistentes podrán capacitarse en vivo con expertos del sector. Además, el tercer día estará dedicado a workshops exclusivos para asistentes VIP, donde se abordarán casos prácticos y estrategias aplicadas.

Para esta edición, se esperan más de 30 mil personas de Latinoamérica y España que buscarán inspirarse, aprender y potenciar sus estrategias de negocio.

Las inscripciones ya están abiertas en el sitio oficial del evento [aquí].

Organizado por Doppler, la plataforma líder de Marketing Automation en español, el EMMS es un concepto instalado y con amplio respaldo en el sector. Con dos eventos anuales -el EMMS Digital Trends y el EMMS E-commerce- Doppler continúa apoyando la educación y el intercambio de saberes para impulsar el crecimiento en la industria.

Este año, el EMMS Digital Trends promete una edición renovada con conferencias gratuitas y en vivo de temáticas clave para potenciar el crecimiento de cualquier negocio digital. Speakers de renombre internacional abordarán los temas más relevantes de la actualidad: Inteligencia Artificial, TikTok, Chatbots, Streaming, Redes Sociales, Plataformas ¡y mucho más!

Todas estas temáticas se desarrollarán los días 28 y 29 de octubre en conferencias gratuitas a cargo de especialistas del sector. Entre ellos se encuentran speakers de compañías líderes como Google, Rappi y WordPress, quienes abordarán los desafíos y oportunidades más relevantes del Marketing Digital actual:

Camila Baxter (Google) presentará “YouTube: la experiencia social del video”, sobre cómo los contenidos y la Inteligencia Artificial están transformando el comportamiento del consumidor.

Mónica Parra (Rappi) compartirá “Los retos del Marketing en la era de la Inteligencia Artificial”.

Pablo Moratinos (WordPress) expondrá “Atribución en Marketing: más allá del multitouch”.

Estas son solo algunas de las conferencias que formarán parte del EMMS Digital Trends 2025. La agenda completa de charlas y speakers ya está disponible en el sitio oficial del evento [aquí].

El 30 de octubre, los asistentes VIP accederán a workshops prácticos y participativos, diseñados para aplicar las estrategias directamente a sus negocios y campañas.

Entre ellos, destacan sesiones como “Consigue clientes B2B en LinkedIn sin invertir en publicidad”, “Cómo crear un Sitio Web en minutos con WordPress e IA” y “Cómo diseñar la scrolling experience: narrativa visual en Email Marketing” , lideradas por expertos y profesionales invitados del ecosistema digital.

Durante las jornadas en vivo, además de las conferencias, habrá sorteos y beneficios exclusivos de empresas aliadas de la región que se sumarán al EMMS Digital Trends, generando una experiencia completa de aprendizaje, networking e inspiración.

Serán tres días de intercambio de saberes y encuentro entre especialistas del sector, donde se espera la participación de directivos, CEOs y CMOs de importantes empresas, así como profesionales, estudiantes, emprendedores y PyMEs de distintas industrias, todos con el objetivo de inspirarse, aprender y potenciar sus estrategias de negocio.

Regístrate gratis en el sitio del EMMS para mantenerte al tanto de las novedades y acceder a la agenda completa del evento.