IA, TikTok y Chatbots: llega el mayor evento gratuito de LATAM para vender más

El encuentro más esperado del Marketing Digital en habla hispana está de regreso. El EMMS Digital Trends 2025, organizado por Doppler, se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre y reunirá a referentes internacionales que compartirán las tendencias y estrategias que están redefiniendo la industria.
Durante dos jornadas abiertas y gratuitas, los asistentes podrán capacitarse en vivo con expertos del sector. Además, el tercer día estará dedicado a workshops exclusivos para asistentes VIP, donde se abordarán casos prácticos y estrategias aplicadas.
Para esta edición, se esperan más de 30 mil personas de Latinoamérica y España que buscarán inspirarse, aprender y potenciar sus estrategias de negocio.
Las inscripciones ya están abiertas en el sitio oficial del evento [aquí].
Organizado por Doppler, la plataforma líder de Marketing Automation en español, el EMMS es un concepto instalado y con amplio respaldo en el sector. Con dos eventos anuales -el EMMS Digital Trends y el EMMS E-commerce- Doppler continúa apoyando la educación y el intercambio de saberes para impulsar el crecimiento en la industria.
Este año, el EMMS Digital Trends promete una edición renovada con conferencias gratuitas y en vivo de temáticas clave para potenciar el crecimiento de cualquier negocio digital. Speakers de renombre internacional abordarán los temas más relevantes de la actualidad: Inteligencia Artificial, TikTok, Chatbots, Streaming, Redes Sociales, Plataformas ¡y mucho más!
Todas estas temáticas se desarrollarán los días 28 y 29 de octubre en conferencias gratuitas a cargo de especialistas del sector. Entre ellos se encuentran speakers de compañías líderes como Google, Rappi y WordPress, quienes abordarán los desafíos y oportunidades más relevantes del Marketing Digital actual:
- Camila Baxter (Google) presentará “YouTube: la experiencia social del video”, sobre cómo los contenidos y la Inteligencia Artificial están transformando el comportamiento del consumidor.
- Mónica Parra (Rappi) compartirá “Los retos del Marketing en la era de la Inteligencia Artificial”.
- Pablo Moratinos (WordPress) expondrá “Atribución en Marketing: más allá del multitouch”.
Estas son solo algunas de las conferencias que formarán parte del EMMS Digital Trends 2025. La agenda completa de charlas y speakers ya está disponible en el sitio oficial del evento [aquí].
El 30 de octubre, los asistentes VIP accederán a workshops prácticos y participativos, diseñados para aplicar las estrategias directamente a sus negocios y campañas.
Entre ellos, destacan sesiones como “Consigue clientes B2B en LinkedIn sin invertir en publicidad”, “Cómo crear un Sitio Web en minutos con WordPress e IA” y “Cómo diseñar la scrolling experience: narrativa visual en Email Marketing” , lideradas por expertos y profesionales invitados del ecosistema digital.
Durante las jornadas en vivo, además de las conferencias, habrá sorteos y beneficios exclusivos de empresas aliadas de la región que se sumarán al EMMS Digital Trends, generando una experiencia completa de aprendizaje, networking e inspiración.
Serán tres días de intercambio de saberes y encuentro entre especialistas del sector, donde se espera la participación de directivos, CEOs y CMOs de importantes empresas, así como profesionales, estudiantes, emprendedores y PyMEs de distintas industrias, todos con el objetivo de inspirarse, aprender y potenciar sus estrategias de negocio.
Regístrate gratis en el sitio del EMMS para mantenerte al tanto de las novedades y acceder a la agenda completa del evento.