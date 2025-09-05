IA y economía gig reducen empleos para jóvenes en Canadá

Un informe advierte que la economía gig y la expansión de la IA están reduciendo las oportunidades laborales para jóvenes en Canadá

Un informe de Desjardins Economics advierte que el auge del trabajo por encargo, la expansión de la inteligencia artificial y el rápido aumento de la población están deteriorando las perspectivas laborales de los jóvenes en Canadá.

De acuerdo con Statistics Canada, la tasa de desempleo entre personas de 15 a 24 años alcanzó 14.6% en julio, el nivel más alto en casi 15 años fuera del periodo de la pandemia de COVID-19. Dentro de este grupo, los estudiantes de 15 y 16 años que regresaban a clases registraron un desempleo de 31.4%, coincidiendo con la limitada oferta de empleos de verano.

El informe señala que el reciente aumento en el desempleo juvenil es más característico de una recesión. También destaca que parte de la situación proviene de la etapa de recuperación tras la pandemia, cuando el gobierno amplió la entrada de trabajadores temporales extranjeros y flexibilizó requisitos para estudiantes internacionales a fin de cubrir la alta demanda laboral. Actualmente, el mercado no puede sostener el ritmo de crecimiento poblacional de los últimos años, lo que reduce las oportunidades disponibles.

Más allá de la presión demográfica, el auge de la economía gig y las aplicaciones basadas en plataformas digitales han limitado el acceso a empleos para adolescentes menores de 18 años, quienes antes obtenían ingresos con trabajos comunitarios simples. Asimismo, la acelerada adopción de inteligencia artificial y herramientas generativas está eliminando puestos de entrada tradicionalmente ocupados por jóvenes, como asistentes legales o auxiliares administrativos.

Un estudio de la Universidad de Stanford, citado en el informe, mostró que mientras los trabajadores en edad productiva enfrentan pocos impactos directos de la IA, los jóvenes ya comienzan a experimentar pérdidas laborales por la reducción de vacantes de nivel inicial.

El informe advierte que si los jóvenes no logran experiencias laborales durante la adolescencia, podrían depender únicamente del endeudamiento para financiar su educación superior, lo que afectaría sus perspectivas financieras futuras. Por ello, Desjardins propone una coordinación entre gobiernos provinciales y federal para apoyar la transición de estudiantes hacia el mercado laboral, la formación técnica o la educación universitaria.