IA y gemelos digitales transformarán la industria aeroespacial hacia 2035

El 60% de los fabricantes considera que la experiencia humana seguirá siendo esencial, mientras que el 63% de los ejecutivos está dispuesto a incorporar IA en las cadenas de suministro, aunque solo el 6% lo ha hecho hasta ahora

La industria aeroespacial se prepara para un cambio profundo hacia 2035, donde la inteligencia artificial y los gemelos digitales serán los principales impulsores de la transformación, según el estudio Future-Ready Skies 2025 de Tata Consultancy Services.

El análisis, realizado entre 323 altos ejecutivos en Europa y Norteamérica, indica que el 60% de los fabricantes espera que la experiencia humana siga siendo esencial en los procesos de producción, reforzando un modelo híbrido donde la IA complementa la operación.

El 63% de los líderes del sector está dispuesto a incorporar IA con agentes en sus cadenas de suministro, aunque solo el 6% lo ha hecho hasta ahora. En promedio, se prevé que únicamente el 40% de las operaciones de fabricación estén totalmente automatizadas en los próximos siete años.

En MRO (Fabricación, Reparación y Revisión), más del 51% espera retorno de inversión en cinco años o menos, y el 64% confía en que el análisis predictivo y la IA generen beneficios medibles en ese mismo plazo.

En movilidad aérea avanzada, apenas el 34% considera la aceptación pública como un obstáculo, mientras que el 70% ya desarrolla plataformas comerciales. No obstante, solo el 5% de los ejecutivos de MRO afirma tener una estrategia digital madura, y el 80% advierte riesgos financieros y operativos si no se acelera la adopción digital.

El estudio también señala que el 59% de los fabricantes ha implementado parcialmente el hilo digital, aunque menos del 28% podría reconfigurar su abastecimiento en menos de 30 días tras una interrupción grave. En automatización avanzada, apenas el 2% proyecta procesos totalmente autónomos para 2030.

El 32% de los líderes espera un retorno de inversión en tecnologías de MRO en tres años, y el 80% coincide en que la digitalización acelerada será clave para reducir riesgos e ineficiencias en la próxima década.