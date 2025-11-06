Iberia y British Airways alistan WiFi gratuito de alta velocidad con Starlink

A partir de 2026, Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level ofrecerán conexión wifi de alta velocidad de Starlink sin costo adicional para los pasajeros de todas las cabinas, incluyendo turista, turista premium y business

Las aerolíneas que forman parte de International Airlines Group (IAG), entre ellas Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, ofrecerán a partir de 2026 conexión wifi de alta velocidad de Starlink en todas sus categorías de vuelo.

El grupo informó que el servicio se instalará en más de 500 de los 600 aviones que integran su flota, con una inversión considerable cuyo monto no fue especificado. Con esta implementación, IAG se convertirá en el holding europeo con más aeronaves equipadas con wifi de alta velocidad.

Iberia detalló que el nuevo sistema de conectividad, basado en la red satelital de Starlink, ofrecerá un servicio similar al doméstico, disponible en todo el mundo y sin costo adicional para los pasajeros de todas las cabinas, incluyendo turista, turista prémium y business.

La velocidad del servicio permitirá realizar descargas rápidas, transmitir contenido en streaming y trabajar en la nube con un rendimiento comparable al de una conexión wifi en casa.

La alianza con Starlink se aplicará tanto en los vuelos de corto alcance dentro de Europa como en las rutas transatlánticas y de largo alcance operadas por las aerolíneas del grupo.

Starlink, desarrollado por SpaceX, es uno de los principales proveedores de internet satelital del mundo. Su tecnología se basa en una red de miles de satélites en órbita baja, capaces de ofrecer velocidades de descarga de entre 150 y 450 megabits por segundo y de subida de hasta 70 megabits por segundo. Estas cifras permiten, por ejemplo, descargar una película en alta definición de unos 5 GB en aproximadamente cinco minutos.

El director ejecutivo de IAG, Luis Gallego, destacó que la posibilidad de mantenerse conectado durante el vuelo es cada vez más importante para los pasajeros, y que la incorporación del wifi de alta velocidad de Starlink marcará un cambio significativo en la experiencia a bordo.