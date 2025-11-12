IBM presenta chip cuántico para supercomputadoras

IBM dio a conocer el Quantum Loon, un procesador diseñado para desarrollar computadoras cuánticas capaces de corregir errores y realizar cálculos más complejos

IBM presentó su nuevo chip experimental Quantum Loon, diseñado para desarrollar computadoras cuánticas más potentes y resistentes a errores.

Según explicó la compañía en un comunicado, el Quantum Loon es un procesador de prueba que incorpora varios de los componentes clave que permitirán que la computación cuántica del futuro realice cálculos precisos, incluso frente a las fallas propias de su entorno.

El chip fue presentado durante la Conferencia Anual de Desarrolladores de IBM en Atlanta y forma parte de la meta de la empresa de lanzar en 2029 el primer supercomputador cuántico a gran escala y tolerante a fallos del mundo.

Este equipo, llamado IBM Quantum Starling, será unas veinte mil veces más potente que los actuales y establecerá las bases para una computación cuántica práctica y escalable.

Loon es una pieza fundamental en el desarrollo del IBM Quantum Starling, ya que permite probar nuevas tecnologías que servirán para construir computadoras cuánticas más poderosas.

El director de investigación de IBM, Jay Gambetta, explicó al portal Marketwatch que los chips cuánticos como Loon van más allá de los cálculos matemáticos convencionales que realiza la informática clásica. Destacó que este tipo de tecnología puede abordar problemas complejos, como los relacionados con la química o las ecuaciones diferenciales, que las computadoras tradicionales no pueden resolver.

De acuerdo con Gambetta, el supercomputador será capaz de ejecutar estos cálculos a una escala suficientemente grande como para que su uso sea práctico. Para ello, será necesario implementar un código de corrección de errores conocido como LDPC, que requiere una avanzada tecnología de empaquetado en el diseño interno y físico del chip, algo que el Quantum Loon ya está en condiciones de demostrar.

Tras el anuncio, las acciones de IBM en Wall Street subieron 2.5%.