IBM y NASA presentan modelo de IA para predecir clima solar

Surya, entrenado con nueve años de observaciones solares de la NASA, ofrece predicciones más precisas de erupciones solares y su impacto en la tecnología en la Tierra

IBM y la NASA anunciaron el lanzamiento de Surya, un modelo fundacional de código abierto, diseñado para interpretar datos de observación solar de alta resolución y predecir cómo la actividad del Sol impacta a la Tierra y a la infraestructura espacial.

De acuerdo con un comunicado, este desarrollo representa un paso importante en la aplicación de inteligencia artificial para la investigación del clima espacial y la protección de tecnologías esenciales como la navegación GPS, las telecomunicaciones y las redes eléctricas.

El clima solar es un factor determinante en la vida moderna. Fenómenos como las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal pueden dañar satélites, interrumpir vuelos, causar apagones y poner en riesgo la salud de astronautas. De acuerdo con escenarios de riesgo elaborados por el sector asegurador, una tormenta solar severa podría generar pérdidas globales superiores a 2.4 billones de dólares en cinco años.

Surya se entrenó con nueve años de observaciones del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, un conjunto de datos 10 veces más grande que los tradicionalmente usados en modelos de inteligencia artificial. Gracias a ello, el modelo ofrece una resolución espacial sin precedentes y puede anticipar erupciones solares hasta dos horas antes, logrando una mejora de 16% en la precisión respecto a métodos previos.

Entre las capacidades de Surya se incluyen la predicción de erupciones solares, la estimación de la velocidad de los vientos solares, la proyección de espectros EUV y la identificación temprana de regiones activas en la superficie del Sol. Con estas funciones, la comunidad científica cuenta con una herramienta que refuerza la investigación académica y la preparación operativa ante tormentas solares que amenazan la infraestructura crítica.

Este lanzamiento se integra a la colaboración continua entre IBM y la NASA para aplicar inteligencia artificial en la exploración del planeta y del sistema solar. Surya se suma a la familia de modelos fundacionales Prithvi, que ya cuenta con versiones enfocadas en datos geoespaciales y en predicciones meteorológicas.