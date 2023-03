Impulsan la educación en IA en escuelas bajos ingresos de EU

El Proyecto de Educación AI ha desarrollado un plan de estudios para ayudar a los maestros y estudiantes a comprender la inteligencia artificial.

Ahora que los estudiantes pueden aprovechar ChatGPT para sus tareas y los trabajos finales, hay muchas dudas sobre si las herramientas de inteligencia artificial son apropiadas para las escuelas.

Alex Kotran, director ejecutivo de AI Education Project (aiEDU), una organización sin fines de lucro respaldada por empresas como Microsoft, Google, Open AI y AT&T. dijo que su grupo quiere asegurarse de que esas herramientas se utilizan aún más.

aiEDU proporciona materiales gratuitos y capacitación docente para impulsar la comprensión de la inteligencia artificial. La idea es enseñar a los niños sobre la tecnología, sus límites y promesas y prepararlos para trabajos en los que necesitarán usar IA.

El grupo anunció esta semana una convocatoria en Estados Unidos para la educación en IA con una lista ampliada de patrocinadores y escuelas asociadas en la conferencia South by Southwest EDU en Austin, Texas.

Hasta el momento, aiEDU ha llegado a 100,000 estudiantes y tiene relación con distritos se representan a 1.5 millones de niños desatendidos y de bajos ingresos en todo el país.

La atención se centra en las regiones y los estudiantes marginados, especialmente, porque algunas de esas áreas tienen más probabilidades de verse afectadas negativamente por la automatización y la brecha en habilidades causadas por la IA.

Kotran dijo estar impresionado por todo lo que se hablaba de la idea que cambiará el futuro del trabajo.

Otros patrocinadores incluyen a Nvidia, Intel, GSV Ventures, Verizon Communications y demás organizaciones sin fines de lucro como Teach For America y Boys and Girls Club.

Es posible que la IA no reemplace a las personas directamente, pero las personas serán reemplazadas por otras que sean usuarias competentes de la inteligencia artificial, dijo Kotran.

‘Entonces los estudiantes que no tienen experiencia o no saben cómo usar una herramienta, que no tienen experiencia en la creación de proyectos con IA generativa, serán totalmente superados por los estudiantes que la tienen’.