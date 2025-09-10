Indra y Tata instalan primer radar 3D en la Marina de la India

El radar Lanza-N es capaz de detectar drones, cazas supersónicos, misiles y distintas plataformas navales dentro de su rango de cobertura

La española Indra y la india Tata Advanced Systems, ambas especialistas en defensa y tecnología aeroespacial, entregaron e instalaron con éxito el primer radar 3D-ASR-Lanza-N en un buque de guerra de la Marina de la India.

Se trata del primer radar de estas características que operará fuera de España. El sistema superó pruebas en el mar en las que se desplegaron diferentes plataformas navales y aéreas para evaluar su capacidad de detección de objetivos.

Ambas compañías también anunciaron la creación de una planta de ensamblaje, integración y pruebas de radares en las instalaciones de Tata Advanced Systems en Karnataka, lo que permitirá agilizar futuras entregas.

La directora de la Unidad de Negocio Naval de Indra, Ana Buendía, destacó que la colaboración con Tata Advanced Systems, con la que ya cuentan con una fábrica de radares en Bangalore, brinda soporte local para producir sistemas de manera más eficiente y ofrecer un servicio más cercano a los clientes.

El Lanza-N de Indra es un sistema avanzado de vigilancia táctica tridimensional de largo alcance, diseñado para detectar objetivos aéreos y de superficie, tanto aliados como hostiles, dentro de un espacio de cobertura determinado. Puede identificar drones, cazas supersónicos, misiles antirradiación y diversas plataformas navales.