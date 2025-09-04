Instagram lanza nueva app optimizada para iPad

Instagram presentó una aplicación optimizada para iPad que prioriza la visualización de Reels, soporta multitarea y ofrece mayor calidad visual

Instagram presentó una aplicación nativa para iPad que coloca a Reels como eje principal de la experiencia de usuario, en un movimiento con el que su matriz Meta busca reforzar la competencia frente a TikTok.

La nueva app resuelve una de las quejas más frecuentes sobre la falta de una experiencia optimizada en iPad, ya que hasta ahora los usuarios dependían de una versión adaptada del iPhone con menor calidad visual y funciones limitadas.

Disponible a nivel global para dispositivos con iPadOS 15.1 o posterior, la aplicación abre directamente en un feed de Reels, con Historias en la parte superior y acceso inmediato a mensajería.

Reels concentra más del 20% del tiempo total de uso en Instagram y se ha consolidado como pilar estratégico de Meta para impulsar la interacción en el competitivo mercado del video corto.

La versión para iPad incorpora además una pestaña Following con diferentes modos de visualización, como publicaciones recomendadas, contenido de seguidores en común y feeds cronológicos, que pueden reordenarse para priorizar la preferencia del usuario.

La interfaz soporta diseños multitarea que permiten mostrar mensajes y ediciones en paralelo, además de expandir comentarios sin interrumpir la reproducción del video.

La aplicación ya está disponible de manera gratuita en la App Store de Apple, y Meta adelantó que una versión optimizada para tablets Android llegará próximamente.