Instagram lanza Rings para premiar a creadores de contenido

Instagram presentó Rings, un reconocimiento que distingue a 25 creadores destacados por su originalidad

Instagram presentó Rings, un nuevo reconocimiento que busca destacar el talento y la creatividad de los creadores más originales dentro de su comunidad, que ya supera los tres mil millones de usuarios activos al mes.

Los galardonados representarán distintas áreas de contenido, desde moda y maquillaje hasta deportes y entretenimiento. La selección estará a cargo de un jurado encabezado por Adam Mosseri, responsable de Instagram, junto con figuras como el cineasta Spike Lee, el diseñador Marc Jacobs y el creador de contenido tecnológico Marques Brownlee.

Solo 25 personas recibirán este premio, que incluye un anillo físico diseñado por la modista inglesa Grace Wales Bonner y una versión digital exclusiva que aparecerá en sus perfiles y en sus historias.

El proceso de selección involucró a los propios equipos de creadores de la plataforma, quienes filtraron miles de propuestas hasta quedarse con las 25 más destacadas.

Este reconocimiento surge luego de que Meta, empresa matriz de Instagram, diera por terminado en 2023 su programa de bonificaciones Reels Bonus Play, con el que compensaba económicamente a los creadores.

De acuerdo con medios especializados, Rings representa más un impulso simbólico que una recompensa monetaria, ya que busca ofrecer mayor visibilidad y prestigio a quienes logran destacar en la plataforma por su autenticidad y estilo propio.