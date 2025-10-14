Instagram limitará contenido para adolescentes a finales de año

Instagram ajustará automáticamente las cuentas de menores a un nivel de contenido similar al de películas PG-13 y permitirá a los padres aplicar configuraciones más estrictas

Instagram informó que a finales de año comenzará a limitar el contenido que los adolescentes pueden ver, tomando como referencia la clasificación por edad de películas de Estados Unidos PG-13.

Las cuentas de adolescentes en la red social se ajustarán automáticamente a esta clasificación, lo que significa que verán contenido similar al permitido en películas PG-13. Los menores de 18 años serán asignados a esta configuración por defecto y no podrán cambiarla sin el consentimiento de sus padres.

La nueva política también se aplicará a las conversaciones con los chatbots de inteligencia artificial de la plataforma.

Meta ofrecerá además una opción más estricta para padres que prefieran una experiencia más limitada para sus hijos adolescentes, reconociendo que cada familia tiene necesidades diferentes.

La empresa, que también es propietaria de Facebook, WhatsApp y Messenger, ha enfrentado preocupaciones durante años sobre el impacto de sus aplicaciones en la salud mental de los menores y asegura que desde hace décadas busca protegerlos de contenido inapropiado y de depredadores sexuales.

Actualmente, Meta enfrenta demandas en tribunales estatales y federales por lesiones personales, en las que se le acusa de exponer a jóvenes a un producto con potencial adictivo.