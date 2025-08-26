Intel advierte riesgos por participación del gobierno de EU

Intel señala que la inversión del gobierno estadounidense en su accionariado podría afectar sus ventas internacionales y limitar derechos de los accionistas

Intel informó a la Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC) que la participación del Gobierno estadounidense en su accionariado representa riesgos e incertidumbres para la compañía y sus inversionistas, especialmente por el posible impacto en sus ventas internacionales.

En el documento presentado, la tecnológica detalla los riesgos tras el acuerdo por el que el Gobierno adquirirá casi el 10% de sus acciones, operación que se cerrará mañana 26 de agosto o poco después de esa fecha.

La empresa señala que sus ventas fuera de Estados Unidos representaron el 76% de sus ingresos el año pasado y que este negocio podría verse afectado negativamente por la participación gubernamental, ya que podría implicar regulaciones, obligaciones o restricciones adicionales en otros países.

Intel reconoce que no existen precedentes recientes en EU para este tipo de operación y advierte que podría haber reacciones adversas, de inmediato o con el tiempo, de inversionistas, empleados, clientes, proveedores, socios comerciales, gobiernos extranjeros o competidores.

Entre los riesgos también se incluyen posibles litigios relacionados con la transacción y un mayor escrutinio público o político hacia la compañía.

La empresa destaca además que la participación del gobierno reduce los derechos de voto y otros derechos de gobernanza de los accionistas, lo que podría limitar futuras transacciones que serían beneficiosas para ellos.

Intel advierte que la transferencia de los fondos gubernamentales depende de la aprobación legislativa y de la capacidad del ejecutivo para obtenerlos, y que en el futuro cualquiera de estas ramas del gobierno o la judicial podrían invalidar parte o la totalidad de la operación.

En ese sentido, la compañía menciona riesgos asociados a cambios en la administración federal, prioridades del Congreso, leyes, regulaciones y su interpretación.

El presidente Donald Trump declaró este lunes que busca realizar más acuerdos de este tipo y restó importancia a las críticas, destacando que el valor bursátil de Intel ha subido alrededor de 25 % desde principios de agosto.