Intel colabora con EU ante señalamientos contra su CEO

El director general de Intel, Lip-Bu Tan, aseguró que está proporcionando información al Gobierno de Estados Unidos tras los señalamientos por presunto conflicto de intereses, en medio de cuestionamientos sobre sus inversiones en empresas chinas

El director general de Intel, Lip-Bu Tan, informó que está proporcionando información al Gobierno de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump solicitara su dimisión por un presunto conflicto de intereses que el ejecutivo atribuyó en parte a desinformación.

La petición de Trump ocurrió luego de que el senador republicano Tom Cotton cuestionara las inversiones de Tan en empresas chinas presuntamente vinculadas al Partido Comunista y revelara una investigación penal relacionada con su gestión anterior en Cadence, por supuestas ventas ilegales en China.

En una carta enviada a sus empleados la noche del jueves, Tan defendió su trayectoria de más de cuatro décadas, afirmó contar con el respaldo de la junta directiva de Intel y confirmó que mantiene comunicación directa con autoridades gubernamentales. Indicó que está trabajando con la administración para abordar los señalamientos y garantizar que cuenten con información precisa, y reiteró su compromiso con la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

El directivo sostuvo que existe un alto nivel de desinformación en torno a sus anteriores cargos en Walden y Cadence, subrayó que ha actuado con apego a estándares legales y éticos, y afirmó que su carrera se ha construido sobre la generación de confianza.

De acuerdo con medios especializados, Tan no fue imputado en el caso penal de Cadence por presunta violación de los controles de exportación de Estados Unidos. Actualmente lidera un proceso de reestructuración en Intel para mejorar su competitividad en el desarrollo de inteligencia artificial, después de varios años de bajas ventas, y recientemente anunció una reducción global del 15% en la plantilla.