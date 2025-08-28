Intel recibe 5,700 mdd del Gobierno de EU

Intel confirmó la entrada de 5,700 millones de dólares en efectivo tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que adquirió 10% de la compañía

Intel recibió este miércoles 5,700 millones de dólares en efectivo como parte del acuerdo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negoció a cambio de una participación de 10% en la compañía, informó el director financiero David Zinsner.

La participación anunciada por el gobierno estadounidense la semana pasada busca incentivar a Intel a mantener el control de su negocio de manufactura por contrato, conocido como fundición, explicó Zinsner.

Como parte del acuerdo, el gobierno obtuvo además una garantía de 5% adicional en caso de que Intel deje de poseer más del 51% de su operación de fundición.

Zinsner señaló que ve poco probable que la compañía reduzca su participación por debajo del 50%, por lo que espera que esa garantía pierda validez con el tiempo.

Intel ha tomado medidas para separar su negocio de manufactura de chips por contrato de su área de diseño. La compañía ya había señalado que podría aceptar inversión externa en la unidad de fundición y creó un consejo de administración independiente para supervisarla.

En caso de aceptar inversionistas externos, Zinsner indicó que la empresa se inclinaría por un socio estratégico en lugar de un inversionista puramente financiero. Sin embargo, aseguró que ese escenario todavía está a varios años de distancia.

En julio, Intel reveló que el futuro de su negocio de fundición depende de asegurar un cliente importante para su próximo proceso de manufactura de nueva generación conocido como 14A. De no lograrlo, la compañía podría abandonar por completo la operación de fundición.

Este jueves, Zinsner minimizó los posibles riesgos sobre la continuidad de esa unidad y explicó que los asesores legales suelen buscar áreas en las que convenga ampliar la información respecto a riesgos potenciales.

Intel mantiene como objetivo conseguir un cliente relevante el próximo año, pero reafirmó su compromiso con la disciplina financiera mientras desarrolla su nueva tecnología de manufactura. Zinsner destacó que la inversión en 14A solo para uso interno de Intel es demasiado elevada para generar un retorno apropiado para los accionistas.

Las acciones de Intel cayeron 0.6% y cerraron en 24.69 dólares este jueves por la tarde.