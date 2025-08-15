Intel repunta ante posible participación del gobierno de EU

Las acciones de Intel subían 4.6% tras reportes de que el gobierno de Estados Unidos evalúa adquirir una participación en la compañía

Las acciones de Intel subían 4.6% en las operaciones previas a la apertura del viernes, después de que se informara que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, mantiene conversaciones con la compañía para una posible adquisición de participación accionaria.

Las negociaciones reportadas se producen tras una reunión esta semana entre el presidente Trump y el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, pocos días después de que el mandatario pidiera la renuncia del directivo por presuntas inversiones vinculadas con China.

Un posible acuerdo podría evidenciar el enfoque cada vez más intervencionista de la Casa Blanca para proteger industrias estratégicas. Analistas señalan que Intel podría beneficiarse de un respaldo directo del gobierno federal mientras intenta recuperar su negocio de fundición, actualmente con pérdidas.

De acuerdo con Angelo Zino, analista senior de renta variable en CFRA Research, una mayor participación del gobierno podría incentivar a fabricantes de chips sin planta propia en Estados Unidos a utilizar las instalaciones de Intel, aunque advirtió que esto no cambiaría la perspectiva de productos de la empresa y que aún falta conocer si logra un socio clave para impulsar su negocio externo de fundición.

El mes pasado, Intel advirtió que podría abandonar la fabricación de chips si no consigue clientes externos y anunció que planea ralentizar la construcción de sus fábricas en Ohio.

Por su parte, Matt Britzman, analista senior de renta variable en Hargreaves Lansdown, señaló que esta medida podría representar un cambio decisivo para las aspiraciones de producción local de Intel, aunque subrayó que persisten riesgos de ejecución. Indicó que el apoyo gubernamental podría reforzar la confianza, pero no resolvería la brecha de competitividad en nodos avanzados.

La noticia llega al cierre de una semana volátil para Intel, con un repunte de casi 20% en sus acciones desde el lunes, impulsado por las expectativas de una posible distensión entre Tan y Trump.